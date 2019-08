Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi 6 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultimissime news sul Reddito di cittadinanza di oggi, martedì 6 agosto 2019. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio targato Movimento 5 stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Ecco le ultime notizie:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Inps: a luglio accolte 896mila domande di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza

L’Inps ha reso noti i numeri legati alle domande di reddito e pensione di cittadinanza di luglio 2019. In totale, nel mese appena conclusosi sono state 896.173 le domande accolte relative ai due sussidi.

Ancora una volta è il Sud il bacino principale: Napoli è il capoluogo di regione che guida la classifica dei comuni per numero di domande accolte a luglio, ben 36.399. Segue Palermo con 26.114. Poco dopo comuni molto più popolosi, a sottolineare come la concentrazione di domande al Sud sia decisamente maggiore: Torino con 16.873 e Milano con 16.699.

Tra le altre città, Genova ha totalizzato 8.198 domande accolte, Bari 7.683, Cagliari 4.325, Bologna 3.919, Trieste 3206, Firenze 3.085, Catanzaro 3.026, Perugia 2.009, Venezia 1.959, Ancona 1.366, Potenza 997. Nelle regioni del Sud è maggiore anche l’importo medio del sussidio: 489 euro, il 7 per cento in più della media nazionale.

L’Inps ha inoltre reso noto che il 78 per cento delle domande di reddito di cittadinanza viene trasmessa dai CAF e dai patronati, mentre il restante 22 per cento da Poste italiane.

In Campania continua lo scontro tra Navigator e il governatore De Luca

Ormai è braccio di ferro tra Anpal servizi e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che da settimane critica apertamente il bando di concorso per il ruolo di Navigator, che ha già una graduatoria finale ma i cui vincitori non sono ancora riusciti a iniziare il loro percorso di formazione e di lavoro. Cosa già avvenuta, invece, in tutte le altre regioni.

In più occasioni, infatti, De Luca ha criticato Anpal perché il contratto di lavoro proposto ai Navigator è a tempo determinato.

Ieri, però, i vincitori del concorso in Campania sono tornati in piazza davanti alla sede della Regione per chiedere al presidente di firmare la convenzione con Anpal Servizi, senza la quale non possono iniziare a lavorare.

I manifestanti hanno sfilato in corteo accusando il governatore di “avere una posizione contro il Mezzogiorno” e chiedendo al governo e all’Anpal “di risolvere questa empasse politica”. Alcuni di loro hanno anche chiesto l’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inviandogli una lettera.

Quando arriva il pagamento di agosto?

Il mese di agosto è iniziato e molti beneficiari del reddito di cittadinanza si stanno già domandando quando arriverà la prossima ricarica del sussidio sulla RdC Card.

Come precisato il mese scorso dall’account Facebook di Inps per la Famiglia, le disposizioni di pagamento da parte dell’istituto di previdenza partono verso la fine di ogni mese, tra il 24 e il 30.

Non esiste un calendario ufficiale dei pagamenti del reddito di cittadinanza ma, finora, da aprile a luglio 2019, i soldi del sussidio sono stati liquidati sulle card tra il 26 e il 28 di ogni mese (tranne in specifici casi dovuti a ritardi nella lavorazione della domanda).

Reddito di cittadinanza, l’importo di giugno è stato più basso. Qual è il motivo?

Anche per agosto 2019, quindi, ci si aspetta che l’accredito arriverà dal giorno 27.

Quello di agosto 2019 sarà il quinto pagamento del reddito di cittadinanza per chi ha fatto domanda a marzo, il quarto per chi ha fatto richiesta ad aprile, il terzo per chi l’ha presentata a maggio e il secondo per chi ha trasmesso l’istanza a giugno. Chi ha fatto domanda per ottenere il reddito di cittadinanza a luglio 2019 attende invece il primo pagamento del sussidio, che arriverà alla fine di agosto.

Chi invierà la propria domanda nel corso di questo mese, quindi a partire dal 6 agosto e fino al 31, riceverà l’esito da parte dell’Inps a partire dal 15 settembre e il pagamento del sussidio intorno al 27 settembre 2019.

In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati.

In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della RdC Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Tutte le notizie del reddito di cittadinanza di ieri, 5 agosto 2019

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, qui di seguito una serie di link utili:

🔴 TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI