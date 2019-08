Canada, una ragazza respinge un Puma con una canzone dei Metallica

Quella che segue è la storia divertente di una ragazza canadese che respinge un puma con una canzone del gruppo musicale punk Metallica.

La ragazza stava vagando tra i boschi a Vancouver, in Canada, quando è stata puntata da un puma, che è riuscita a respingere mettendo sul suo telefono una canzone de gruppo Metallica.

La donna si chiama Dee Gallant e ha raccontato tutto su Facebook:

“La passeggiata di stasera è stata il massimo per la mia tachicardia, e non ho dovuto nemmeno correre. Sono salita su una strada forestale e ho avuto una sensazione bizzarra. Ho guardato alla mia destra e ho capito di essere perseguitata da un puma, che era sul punto di mordere”, scrive Gallant.

“Gli ho detto di andare via, ricorrendo al tono più cattivo di cui fossi capace, ma lui ha continuato a fissarmi”.

“L’ho filmato per un po’, non voleva andarsene, allora ho provato una nuova tattica. Sfogliando rapidamente il mio iTunes ho scoperto la canzone dei Metallica ‘Don’t tread on me’. Appena l’ho messa, il puma si è allontanato. Immagino non volesse avere nulla da sapore di Metallica in bocca”, racconta ancora la ragazza su Facebook.

E aggiunge il video del puma che si avvicina a lei.

Il suo post è stato ripreso da diverse testate in Canada e negli Stati Uniti, diventando virale, così tanto che il cantante dei Metallica, James Hetfield, l’ha chiamata personalmente.

“Ho visto in un post che ti abbiamo salvato la vita, quindi ti chiamo per farti sapere che siamo contenti di averlo fatto”, ha detto il cantante alla ragazza.

I due sono diventati amici: Gallant ha condiviso, sempre sul social, il selfie mandato dal cantante a conferma del fatto che si trattasse veramente di lui.

“Mi messaggio con il mio nuovo amichetto James. È così cool, mio dio”

Insomma, la creatività ha decisamente premiato Dee Gallant, che stava per essere assalita da un puma e alla fine ha parlato di persona con il suo cantante preferito.

