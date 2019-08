Quelli della Luna: le anticipazioni, i personaggi e gli ospiti dell’ultima puntata di stasera 6 agosto 2019 su Rete 4

Torna questa sera, martedì 6 agosto 2019, Quelli della Luna, il programma dedicato ai grandi personaggi dello sport in onda in prima serata su Rete 4. La trasmissione, condotta da Giampiero Mughini, giunge alla sua quarta e ultima puntata di questa prima edizione. Ecco tutte le anticipazioni sugli ospiti e i personaggi di stasera.

Quelli della Luna, tutto sul nuovo programma di Rete 4 con Giampiero Mughini

Anche in questa puntata finale si alternerà il racconto di grandi campioni dello sport con quello di personaggi meno famosi, che comunque hanno spesso storie altrettanto se non più interessanti. Il programma ha un nome non casuale: quest’anno infatti ricorrono i 50 anni dall’anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna. Per Mughini, volto storico di Mediaset, si tratta della prima esperienza da conduttore.

Quelli della Luna ultima puntata | Le anticipazioni di stasera | Rete 4

Ultimo appuntamento con la prima edizione di Quelli della Luna, la trasmissione di Rete 4 in prima serata condotta da Giampiero Mughini. Nella puntata di stasera protagonista principale sarà Michael Schumacher.

Un’occasione per ripercorrere la carriera del grande pilota tedesco fino al drammatico incidente che lo ha coinvolto. Un racconto non solo del campione di Formula 1, ma anche dello Schumacher uomo, per analizzare un lato che pochi conoscono.

Spazio poi al racconto di Alex Schwazer, il marciatore rimasto coinvolto nel più grande scandalo mediatico sul doping della storia dello sport italiano. Dopo l’oro a Pechino nella 50 km, è stato squalificato nel 2016.

Tra i personaggi di quest’ultima puntata di Quelli della Luna anche Oscar Pistorius, con la parabola discendente che lo ha visto protagonista a livello paralimpico, per poi essere condannato nel 2017 a 13 anni e sei mesi di carcere per l’omicidio della fidanzata nel 2013.

E ancora tra i protagonisti di stasera 6 agosto 2019 Roberto Baggio, il Divin Codino considerato uno dei calciatori italiani più forti della storia. Nel corso della puntata anche i ritratti di due mostri sacri della corsa come Pietro Mennea e Usain Bolt.

Infine, tornando al calcio, un confronto tra Marco Van Basten e Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, infatti, per classe ed eleganza è considerato da tutti l’unico degno erede del Cigno di Utrecht.

Come sempre, anche quest’ultima puntata di Quelli della Luna è suddiviso in quattro categorie: i Lunari, autori di imprese extraterrestri; i Lunatici, che hanno alternato successi a insuccessi; le Lune Piene, sempre protagonisti nello sport e nella vita; le Lune Nere, cioè personaggi che si sono rovinati la carriera.

L’appuntamento con Quelli della luna è per oggi 6 agosto 2019 su Rete 4 a partire dalle 21.25.

Lo scontro tra Sgarbi e Mughini in tv