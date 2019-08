Previsioni meteo di oggi, 6 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 6 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi martedì 6 agosto 2019 | NORD

Nubi sparse su molte regioni del Nord, in particolare lungo l’arco alpino e la Liguria, con possibili temporali e rovesci sparsi nel corso della giornata. I fenomeni si intensificheranno in serata su Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle D’Aosta. Velature estese sul resto del Settentrione.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e a Roma oltre che in Sardegna una giornata quella di oggi 6 agosto 2019 con cielo sereno o poco nuvoloso.

SUD E SICILIA

Bel tempo sul tutto il Sud: non sono previsti per oggi fenomeni temporaleschi o piovaschi. Una giornata ideale per andare al mare.

Previsioni meteo oggi martedì 6 agosto 2019 | TEMPERATURE

Minime in aumento sulle regioni centrorientali del Nord, regioni adriatiche, Sardegna centroccidentale, Sicilia tirrenica e Ionica, stazionarie sul resto del Paese. Massime in diminuzione sulle aree alpine, in aumento sulla costiera romagnola e regioni ioniche. Stazionarie altrove.

VENTI

Venti deboli e variabili un po’ ovunque, con il carattere di brezza lungo le coste, in particolare nelle ore centrali del giorno.

Previsioni meteo oggi martedì 6 agosto 2019 | MARI

Poco mossi o mossi il Mare e il Canale di Sardegna e il Mar Ionio, poco mossi o calmi gli altri bacini.