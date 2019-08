Oroscopo politico settimanale: le previsioni dal 6 al 12 agosto 2019

OROSCOPO POLITICO SETTIMANALE 6 – 12 AGOSTO 2019: Le previsioni segno per segno, associate ai principali personaggi della politica italiana ed internazionale. L’oroscopo politico di TPI prende in esame l’andamento degli astri e quello della politica.

Perché l’uomo è un animale politico e il cittadino italiano ancora di più. Ecco perché un oroscopo che si rispetti non può slegare le vicende dei vari segni da quelle dei partiti, dei leader, delle istituzioni.

Gli italiani vivono di politica, e nella loro quotidianità vedono i propri percorsi spesso rispecchiati da quelli dei personaggi più in vista sulla scena pubblica. Ecco allora il nostro oroscopo, con il politico di riferimento della settimana per ciascun segno.

Vi crogiolate in una presunta superiorità morale tipica della sinistra intellettuale, ma ciò vi preclude focose avventure estive cui pure, nel vostro intimo, bramate ardentemente. Dismettete l’abito berlingueriano e prendete esempio dal ministro dell’Interno: i migliori tesori spesso si nascondono al Papeete Beach.

Politico di riferimento della settimana: Matteo Salvini

Negli ultimi mesi avete sprecato un enorme capitale relazionale, con lo stesso talento con cui Matteo Renzi ha mandato in fumo il suo 40 per cento alle europee. Per riguadagnare la vostra vocazione maggioritaria, specie con l’altro sesso, dovete tornare a frequentare i luoghi del popolo. Sì alle spiagge libere, stop agli stabilimenti esclusivi: la strada è tracciata.

Politico di riferimento della settimana: Matteo Renzi

“La politica è sangue e merda”, ha detto il dissidente M5s Airola motivando il suo sì al decreto sicurezza bis. Va bene fare i bastian contrari, ma se scegliete la strada di Gregorio De Falco rischiate di rovinare rapporti a cui invece tenete. Riscoprite l’arte del compromesso: mandare giù qualche calice amaro può essere una strategia lungimirante.

Politico di riferimento della settimana: Alberto Airola

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

La sindaca leghista di Monfalcone ha proposto di schedare gli insegnanti di sinistra. Analogamente, voi cancerini sembrate assaliti da una irrefrenabile voglia di mettere paletti, di separare i buoni dai cattivi, di stilare autentiche liste di proscrizione. Meglio invece cercare alleanze strategiche e più ampie convergenze balneari: “Il nemico del mio nemico è mio amico”, recita un antico adagio. Fatelo vostro.

Politico di riferimento della settimana: Anna Cisint

Siete maestri nell’arte di appianare conflitti, di trovare mediazioni. Attenzione però a non prendere la deriva del segretario del PD Nicola Zingaretti. A volte anche un pizzico di decisionismo aiuta a cavarsi d’impaccio e a perseguire con successo i propri obiettivi.

Politico di riferimento della settimana: Nicola Zingaretti

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Siete più rilassati dei parlamentari italiani che si apprestano a trascorrere oltre un mese di vacanza. Agli strepiti dei colleghi preferite le urla festanti dei bagnanti e le partite a racchettoni. Attenzione però, il sentimento anti-casta è sempre in agguato e può colpire anche voi quando si farà di nuovo autunno.

Politico di riferimento della settimana: tutti quelli pronti ad andare in vacanza

Siete spigliati, e questo aiuta specie d’estate. A volte però rischiate di esagerare e di incappare in gaffe alla Boris Johnson. Nei prossimi giorni dovrete affrontare una decisione importante: sta a voi scegliere tra un no-deal senza appello o un negoziato che provi a salvare il salvabile.

Politico di riferimento della settimana: Boris Johnson

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

L’amore per il vostro partner ha lo stesso livello di stabilità di quello di Trump per Kim Jong-Un: a volte sembra poter superare qualsiasi ostacolo, altre si riduce a un giochino tra bambini dispettosi. L'”Odi et Amo” di Catullo è un riferimento nobile, ma se tirate troppo la corda la crisi missilistica rischia di deflagrare e di travolgervi.

Politico di riferimento della settimana: Donald Trump

Il vostro idealismo è ammirevole, ma a volte vi conduce su sentieri minoritari che rievocano le scissioni della sinistra italiana. Nei prossimi giorni, per evitare di finire come Pippo Civati, dovrete bilanciare gli ideali con un pizzico di sano realismo.

Politico di riferimento della settimana: Giuseppe Civati

Nelle scorse settimane avete fatto più casino voi del ministro Toninelli con Tav e grandi opere. Urge una cura da cavallo per ripristinare ordine e chiarezza nelle scelte. Il rischio, altrimenti, è che i vostri stessi alleati possano sfiduciarvi, magari su imbeccata di un rivale pericoloso alla Salvini.

Politico di riferimento della settimana: Danilo Toninelli

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Siete stati sottovalutati per diversi mesi, ma alla fine, come il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, avete imparato a farvi rispettare. Le vostre capacità sono ormai riconosciute, e la vostra base di consensi si è decisamente allargata. Nei prossimi giorni dovete continuare a tenere la barra dritta e ad appianare i litigi tra amici e parenti.

Politico di riferimento della settimana: Giuseppe Conte

Siete ostinati come il vicepremier Luigi Di Maio: nonostante alcune scelte sbagliate, continuate a credere in voi stessi e non volete staccare la spina rispetto a relazioni e progetti lavorativi. Fate bene: ma alla fiducia in se stessi vanno affiancati progetti realizzabili e ben definiti, altrimenti i vostri finti alleati vi travolgeranno.

Politico di riferimento della settimana: Luigi Di Maio