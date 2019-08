Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 6 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 6 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi martedì 6 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

LE PREVISIONI DI TPI DI OGGI 6 AGOSTO

LE PREVISIONI DI PAOLO FOX DI OGGI 6 AGOSTO

L’oroscopo di Branko di oggi

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 5 all’11 agosto 2019

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 6 agosto 2019 | Leone | Vergine | Sagittario | Gemelli | Cancro

Tra i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox c’è sicuramente il Leone: questo infatti è in generale per voi un periodo d’oro, grazie a un quadro astrale davvero al top, con Venere, Marte, Giove e Sole favorevoli.

Bene anche la Vergine: approfittatene per risolvere alcune tensioni nei rapporti interpersonali: le cose in amore migliorano nei prossimi giorni della settimana.

Una giornata molto positiva anche per il Sagittario: sul lavoro dovrete pazientare ancora un po’ prima di vedere realizzati i vostri progetti, ma sugli altri campi, in particolare in amore, le cose migliorano.

Amici dei Gemelli, fate un po’ di chiarezza sul lavoro: le cose miglioreranno dall’autunno. L’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi invita a fare una selezione nei rapporti familiari. Cari Cancro, dopo un periodo di forti tensioni, ritrovate un po’ di serenità.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI AGOSTO 2019

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 6 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Per molti segni sarà una giornata poco fortunata. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi 6 agosto tra questi c’è il Toro, che deve affrontare qualche acciacco fisico. Provate a rilassarvi in compagnia di un amico.

Cari Ariete, oggi l’opposizione della Luna potrebbe crearvi più di qualche fastidio. Per la Bilancia è invece un periodo di transizione, in cui vorreste provare a dare una scossa alla vostra vita ma non ce la fate, anche perché avvertite tensione intorno a voi.

Cari Pesci, sul lavoro vi impegnate molto, ma vorreste qualcosa di più: abbiate pazienza, per non rovinare i rapporti con colleghi e superiori. Tensioni anche per lo Scorpione: non riversate il vostro stress sul partner.

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO