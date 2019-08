Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 6 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 6 agosto 2019, segno per segno.

LE PREVISIONI DI TPI DI OGGI

L’oroscopo di Branko di oggi

I segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, il mese di agosto entra ormai nel vivo. Dovete fare i conti con l’opposizione della Luna che potrebbe crearvi più di qualche fastidio. Le cose però migliorano presto: in particolare in amore vi aspetta un weekend ricco di soddisfazioni.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

Cari Toro, vivete in questo periodo qualche acciacco fisico: vorreste per questo staccare un po’, rilassandovi magari in compagnia di qualche amico. D’altronde è estate, per cui non potete pensare sempre e solo al lavoro.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 5 all’11 agosto 2019

Amici dei Gemelli, siete chiamati secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi a fare una selezione delle persone che vi circondano. Non tutti infatti meritano la vostra attenzione e amicizia. Qualche tensione sul lavoro, le cose miglioreranno dall’autunno.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Cari Cancro, continua per voi un periodo dominato dallo stress e dalla confusione: continuano le fasi altalenanti, dunque, anche se oggi potreste sentirvi meglio rispetto ai giorni scorsi. Anche in amore riacquistate un po’ di serenità in più.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi indica come uno dei segni più fortunati: d’altronde tutta l’estate vi vede al top grazie a Venere, Marte, Giove e Sole favorevoli. Imparate però a non essere presuntuosi, e mantenete l’umiltà, soprattutto in amore.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, è il caso di mettere a posto alcuni rapporti interpersonali che avete lasciato in sospeso: se ci sono tensioni con persone a cui tenete, parlatevi e chiaritevi. Da qui a domenica giornate ideali per l’amore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Nella giornata di oggi 6 agosto vi sentite in crisi e in confusione con l’ambiente che vi circonda. Vorreste maggiore serenità e armonia, ma al tempo stesso vorreste dare una forte scossa alla vostra vita. Un periodo di transizione in cui cercare di riallacciare rapporti importanti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019

Amici dello Scorpione, vivete un periodo di tensioni e discussioni sul lavoro che vanno avanti da luglio. Attenti a non riversare il vostro stress sul partner, per evitare inutili litigi. Questo mese di agosto, insomma, non inizia nel migliore dei modi. Mantenete la calma.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di Paolo Fox oggi indica per voi un quadro astrale positivo. Sul lavoro potreste aver trovato la strada sbarrata nella realizzazione dei vostri progetti, ma in altri campi le cose funzionano al meglio. Bene l’amore nel weekend.

Amici del Capricorno, un periodo di calo fisico per il vostro segno che però passerà presto: già da mercoledì infatti vi sentirete rigenerati. In amore venite un periodo sottotono nei rapporti con il partner: cercate di riaccendere la passione.

L’OROSCOPO DEL 2019

Cari Acquario, ci sono questioni da chiarire e cose che non tornano. Questo vi provoca qualche fastidio e tensione, rendendovi particolarmente nervosi. Fate un bilancio delle vostre amicizie: pensate siano davvero le persone giuste?

Amici dei Pesci, siete molto ambiziosi e sul lavoro vorreste crescere di più. Non siate troppo esuberanti e frettolosi, potreste infatti rompere rapporti con le persone che vi circondano e con i colleghi. L’oroscopo Fox vi invita alla prudenza.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO