Oroscopo di domani 7 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 7 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, mercoledì 7 agosto 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, finalmente questa Luna in opposizione che vi ha portato malumore e agitazioni varie sta per lasciare il posto a un periodo di maggiore serenità. Se avete dei progetti per settembre cominciate a metterli in cantiere da ora, perché le stelle vi favoriranno.

Toro

Cari Toro, lo so che è complicato per il vostro animo battagliero, ma cercate di stare alla larga da problemi e discussioni. Il vostro umore è particolarmente infuocato e potreste propagare un incendio di dimensioni cosmiche.

Oroscopo di domani 7 agosto 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, le stelle raccontano di un cambiamento professionale in arrivo per voi entro breve tempo. Finita la stagione estiva, infatti, vi verrà fatta una proposta di cui inizialmente non riuscirete a scorgere l’opportunità di crescita, ma qualcuno di molto vicino riuscirà invece a farvi avere uno sguardo più lungimirante.

Cancro

Cari Cancro, avete fatto una nuova conoscenza ma questo rapporto sembra non decollare. Probabilmente state sbagliando approccio, quindi il consiglio è di ricominciare tutto da capo senza seguire schemi o cercando di dimostrare quello che non siete. Siate semplicemente voi stessi.

Leone

Cari amici del Leone, dovrete dare prova di grande pazienza e comprensione nei prossimi giorni, quando il partner vi domanderà di sedervi a tavolino e affrontare una serie di problematiche che hanno messo a dura prova il vostro rapporto. Cercate di non sentirvi attaccati ma di ascoltare, la via d’uscita esiste ed è proprio di fronte ai vostri occhi.

Oroscopo di domani 7 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, mercoledì e giovedì saranno grandi giornate per i sentimenti. Non chiudetevi a riccio, superate tutte le vostre paure e fatevi trasportare da quest uragano di passione che sta per travolgervi.

Bilancia

Cari Bilancia, sul lavoro state vivendo una situazione di stallo che non fa che rendervi nervosi e pensierosi. Purtroppo le stelle non prevedono uno sblocco prima di settembre-ottobre, quindi forse è il caso di distendersi e godersi questo agosto mettendo in conto che nuove energie saranno necessarie per affrontare più in là i vostri problemi.

Scorpione

Cari Scorpione, è un periodo particolarmente agitato e non riuscite a vivere più di due giornate serene di seguito. C’è sempre qualche discussione a rovinarvi l’umore e, soprattutto in campo professionale, siete così demoralizzati da non riuscire a guardare al futuro con fiducia. Non temete perché “non può piovere per sempre”.

Oroscopo di domani 7 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, le stelle prevedono che riuscirete a farvi coinvolgere da un flirt estivo molto più del solito. E questo è positivo, perché finalmente non avrete blocchi di nessun genere e vi lascerete andare così tanto da non riuscire, a settembre, a tenere il conto dei benefici.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, anche se avreste voluto mettere completamente da parte il lavoro per dedicarvi al piacere e al relax, le stelle prevedono un periodo particolarmente florido per i vostri affari. In questo mese di agosto, infatti, potreste riuscire a concludere molto di più di quanto avete concluso negli ultimi sei mesi.

Acquario

Cari Acquario, non mollate, anche se avete dei momenti di sconforto, come prevedono le stelle per i prossimi giorni. Avete fatto tanti sforzi e sacrifici per giungere al punto in cui siete ora, quindi non permettete a niente e a nessuno di intralciare la realizzazione del vostro obiettivo, professionale o amoroso che sia.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di domani suggerisce di mettervi delle belle scarpe da ginnastica e cominciare a correre. Ma non stiamo parlando di jogging, ma di altri tipi di allenamento: avete bisogno di inseguire un sogno, una meta, un obiettivo, per risentirvi vivi e, soprattutto, ricominciare ad avere stima di voi stessi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 7 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

