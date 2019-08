Nonostante Mercurio sia positivo nel vostro segno, conviene attendere il transito del Leone da domenica per ottenere qualche miglioramento in campo finanziario. Se siete in attesa di una svolta economica, vorrà dire che dalla prossima settimana potreste essere molto felici. Oggi, invece, correte verso praterie di gioia e amore.

Cancro

Siete distratti dalla vostra vita privata, un peso vi segue come un’ombra anche quando siete a lavoro e gli affari rallentano. Grazie alla protezione di Mercurio, potrete prendervi questo momento sabbatico per rimuginare sulle vostre questioni private, da domani ci sarà anche una Luna più fortunata a darvi manforte.

Leone

Da domani la Luna sarà in Scorpione e questo vi permetterà di rintanarvi nella vostra oasi felice, oggi però dovete essere presenti e attivi soprattutto nel lavoro. Il Sole nel vostro segno illumina Giove portando ricchezza. La vita privata non risponde a particolari impulsi negativi, il vostro cielo è privo di nubi.

Oroscopo Branko 6 agosto 2019 | Vergine

Anche se Nettuno vi rende un tantino agitati, per fortuna Saturno vi aiuta a trovare una certa stabilità affettiva e professionale, una combinazione importante per la vostra serenità. Per voi è importante sapere di poter portare a termine nuove iniziative e avere una speranza in amore.

Bilancia

La Luna nel segno vi fa sentire ben predisposti in amore, Venere in Leone con la spinta di Marte vi rende super passionali, soprattutto le donne. Chi ha già trovato l’amore non dovrebbe perdere tempo: esternate i vostri sentimenti, nel modo più plateale possibile; se siete single, andate a caccia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko quest’oggi voi, figli di Marte, avete la passione che vi scorre nelle vene, così come voglia di conquista e di far battaglia. Tutto ciò che c’è di maschile e virile in voi è dovuto all’influenza di Marte.

Oroscopo Branko 6 agosto 2019 | Sagittario

L’amore è nell’aria soprattutto durante la settimana delle stelle cadenti. Sarà un periodo importante, qualcuno di voi vorrà convolare a nozze, il matrimonio sta tornando di moda tra i più giovani. Se state cercando qualcuno con cui instaurare un rapporto duraturo, niente recite, mostratevi per quello che siete.

Capricorno

Luna in Bilancia contro Mercurio ha un tocco noioso, vi mette di malumore fisico e mentale. Provate qualche nuovo sport per rinvigorire il corpo, il nuoto potrebbe farvi bene, da praticare anche nei resort di lusso in Puglia, Sicilia, Grecia, combinando insomma il relax della vacanza al soffio degli dei dell’Olimpo.

Acquario

Ultimamente avete consumato molta energia, ma è arrivato il momento di scegliere in cosa investire il vostro tempo, dovete fare una selezione e rimandare gli impegni meno urgenti. Questo è un periodo stressante per voi, i pianeti in Leone non vi aiutano, ma per fortuna da domani la Luna cambia fase.

Pesci

La Luna in Bilancia vi aiuterà a programmare le azioni future, in particolare metterete in cantiere alcuni progetti per l’autunno. Le stelle professionali sono dalla vostra parte, da domani la Luna vi aiuterà anche in amore.