Un’immagine molto forte gira sugli account social dei cittadini americani: la foto, scattata in Texas, ha fatto scalpore perché ritrae due poliziotti a cavallo che tirano per la corda un uomo nero, che ricorda uno schiavo.

Succede a Galveston, in Texas, dove la polizia ha arrestato Donald Neely, 43 anni, per violazione di proprietà privata.

Nell’immagine, Donald Neely sembra uno schiavo, e la posa in cui è ritratto, tirato per strada da una corda, appare come una vera e propria violazione dei suoi diritti.

Ma la polizia si è scusata e ha spiegato, come riportato anche dal quotidiano New York Times, che il motivo per cui i due agenti hanno portato l’uomo per la corda, in strada davanti a tutti, è stata l’assenza di un auto.

Così nella foto, scattata in Texas, l’uomo sembra uno schiavo.

Ma secondo il capo della polizia nel gesto non c’era alcun intento cattivo, e ha assicurato che non accadrà più.

Intanto le immagini dell’arresto hanno suscitato indignazione da parte dei leader e dei politici dei diritti civili, come Adrienne Bell, democratica in corsa per un seggio in Texas, che ha scritto su Facebook: “La foto scattata a Galveston corrisponde alla realtà, l’abbiamo verificato”.

“Questa scena ha causato sconcerto nella comunità, e fa sorgere delle inevitabili domande. È necessaria un’azione rapida per garantire che nessuno venga nuovamente trattato in questo modo e che la legge sia fatta rispettare attraverso pratiche giuste e umane”, ha concluso la donna nel post.

