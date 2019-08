Tv Boy, l’artista di strada che racconta l’attualità attraverso i murale nelle città di tutta Italia, colpisce ancora, con un murale su Carola Rackete a Taormina.

Il soggetto della sua opera è proprio la capitana della nave Ong Sea Watch 3, balzata agli onori della cronaca per aver forzato il blocco imposto dalle autorità italiane ed essere entrata nelle acque nazionali con a bordo i migranti soccorsi in acque libiche.

“Santa Carola protettrice dei rifugiati“, questo il titolo assegnato dallo street artist all’opera, affissa in Via Crocefisso, a Taormina, nella stessa strada dove campeggiano i murale dedicati a Mahmodd e ad Andrea Camilleri.

Il tema centrale dei murale di Taormina dell’artista di strada Salvatore Benintende è sempre l’accoglienza.

Il cantante vincitore del festival di Sanremo, nell’opera di Tv boy, era San Mahmood, mentre Andrea Camilleri, scomparso il 17 luglio scorso a Roma, veniva ricordato dall’artista insieme a una sua citazione storica: “L’altro non è altro che me stesso allo specchio”.

Gli altri murale dell’artista hanno coinvolto una grande varietà di personaggi pubblici, tra cui Greta Thunberg, che in un’opera apparsa in una cittadina spagnola, recita in un cartello “Non si è mai troppo giovani per cambiare il mondo”, all’attore e regista pugliese Checco Zalone, che mostra la scritta “Cercasi Posto fisso”.

Il 29 giugno scorso invece Meghan Markle e Kate Middleton sono state scelte dall’artista per diventare simbolo dei diritti Lgbt in un murale apparso a Milano durante il gay pride. Nel disegno le due duchesse di baciavano.

Ora è toccato a Carola essere protagonista dell’opera di Tv boy.

