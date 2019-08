Una moglie non ha accettato il tradimento del proprio marito con un trans e così si è vendicata con pepe e lassativo.

Daniela e Francesco si erano conosciuti nel 1985 in una vacanza a Cuba e subito era scoccato l’amore. Così lei si era trasferita da lui, in un paese ai confini con l’Austria, e da quel momento non si erano mai lasciati.

Dopo trent’anni di matrimonio (e quattro figli), Daniela scopre che il marito la tradisce. La donna scopre la seconda vita dell’uomo e, soprattutto, che al suo posto non c’è una donna ma un trans. “Un lato di lui che mai al mondo avrei potuto immaginare, anche perché non aveva mai dato alcun sintomi di avere diciamo certi gusti sessuali. Anzi, criticava gli omosessuali Si irrigidiva davanti a certe scelte e gusti sessuali. Ad ogni modo ho vissuto un incubo e solo ora che sono divorziata da lui inizio un po’ ad uscirne”, si legge su Libero, dove la storia viene raccontata.

Daniela ha scoperto il tradimento del marito quando un giorno nella sua auto la figlia ha trovato tre rose rosse. “Da lì ho iniziato a insospettirmi. Ma prima ancora c’ era stato un episodio che secondo me ha acceso tutto. Una gita di mio marito fatta in bicicletta con un suo amico”.

“Ricordo che tornò sconvolto e mi raccontò che l’amico era strano, e che lo aveva invitato a fare una doccia a casa sua. Da lì era cambiato, tanto che aveva iniziato a portare a casa giochi sessuali e ad avere strane pretese. Io pensavo fosse per dare un po’ di peperoncino alla nostra vita coniugale, ma quando mi sono resa conto che era altro, che andava oltre, ho iniziato a dormire nel divano. Era il 2010. Lì è partita la nostra parabola discendente”, racconta ancora Daniela.

I sospetti aumentano quando il marito inizia a fare dei viaggi da solo, anzi, con amici. “A tradire il mio ex marito è stata la condivisione dell’ iCloud del suo telefono con quello di mia figlia”, dice la donna. “Quando lei lo ha cambiato e ha messo la piccola Sim nel nuovo, i dati di mio marito (pardon, ex) si sono mischiati con i suoi e sono venuti fuori tutti gli altarini. Ad esempio aveva una applicazione Telegram e come foto del profilo aveva messo la sua insieme ad una donna”.

Daniela continua a investigare e trova il passaporto del marito nascosto dietro allo scarico del water e alcune sim di altri cellulari. A lui non diceva nulla, però. La donna si era convinta che il marito avesse un’amante e ha portato avanti silenziosamente le sue ricerche, finché un giorno non arriva a casa una bolletta e scopre che il marito ha tre numeri di cellulare. Quando riesce a scovare il numero di lei, Daniela lo digita online e vede che la foto profilo della donna è insieme a suo marito.

Nel 2016 l’ennesima doccia fredda, la più fredda in assoluto per Daniela. Il cellulare della figlia impazzisce e viene fuori una foto di una donna. Accanto una sigla: Trsvt scort. Una breve ricerca online e Daniela scopre che si tratta di un sito porno: “Travestiti Vittoria”. Qui trova la foto della donna che sta con il marito: una donna che in realtà è un uomo.

“Volevo anche capire da quanto tempo durava questo tradimento, e questa doppia vita. Trenta anni di bugie. Diventa quasi un’ ossessione. Sono riuscita a scoprire tutto di Claudio con un semplice I Phone 6 collegandomi alle quattro del mattino di nascosto da lui, mentre dormiva. Ho smontato persino le piastrelle del bagno per scoprire documenti nascosti. Ho anche messo un vecchio telefono nella sua auto e l’ ho geolocalizzato scoprendo così anche la loro alcova”, racconta la donna.

Nei mesi che hanno preceduto la separazione, Daniela si è data da fare per farla pagare al marito. “Quando tornava a casa il pomeriggio tardi, il mio caro ex marito era solito farsi un bicchierino di buon vino rosso accompagnato da fette di salame e formaggio. Appena si allontanava io, che avevo sempre il mio Guttalax a portata di grembiule, versavo nel bicchiere fino a trenta gocce prima di cenare. La notte, quando lo sentivo andare su e giù più volte dal letto al bagno, devo ammettere che provavo un gran gusto”.

“Gli ho messo il Guttalax anche nei cereali prima di partire in aereo per un viaggio che sapevo avrebbe fatto con l’ ibrido Claudia. Stessa cosa, quando gli stiravo i boxer al rovescio e gli mettevo il pepe bianco e poi gli ristiravo le mutande per fissarlo meglio. È finito anche al pronto soccorso, ma i medici quella volta hanno dato la colpa a un antibiotico che gli aveva fatto una specie di allergia. Piccole soddisfazioni, nulla rispetto a quello che mi ha fatto”.

Ora Daniela vuole scrivere un libro e raccontare la sua storia: chissà, potrebbe aiutare qualche altra moglie a scoprire la verità sulla vita del marito.

