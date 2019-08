Melissa Satta e Boateng insieme

Melissa Satta e Prince Kevin Boateng di nuovo insieme. E dopo questa conferma l’estate può davvero iniziare. I due si sono rincorsi a lungo e alla fine, per i fan della coppia, sono tornati insieme. A dimostrarlo c’è una serie di foto che ritrae Melissa e Prince in atteggiamento decisamente intimo.

Alla rottura definitiva tra i due i veri supporters della coppia non avevano mai creduto. Il matrimonio pazzesco prima e la nascita del piccolo Maddox sembravano mostrare un duo inossidabile. E così quando è trapelata la notizia della fine della loro storia d’amore, in molti hanno creduto (e sperato) che tornassero insieme.

E, infatti, dopo qualche mese distanti, i due sembra proprio che abbiano ritrovato la serenità. A testimoniarlo c’è uno scatto apparso sul profilo social sia di lui che di lei in cui i due appaiono insieme, abbracciati, sorridenti e felici. L’impressione, a guardarli, è che non si siano mai lasciati.

Lei accanto alla foto mette un cuore: segno inequivocabile dell’amore ritrovato. Lui, dal canto suo, commenta con una frase piuttosto esplicativa: “Always going strong”. E l’immancabile cuore.

Strappati i documenti di separazione – che sembrava i due avessero già pronti per essere firmati – la coppia si gode la felicità e la spensieratezza di questi giorni di vacanza.

E, infatti, sui social si moltiplicano le stories in cui i due si taggano a vicenda e compaiono insieme. Nelle ultime tracce sul web si può vedere la coppia impegnata in una vacanza in barca insieme al figlio Maddox, sempre con loro.

