Il compleanno di Meghan Markle e gli auguri da parte di Kate Middleton e del principe William

Il 5 agosto Meghan Markle ha compiuto 38 anni e sono arrivati anche gli auguri di Kate Middleton e William hanno approfittato per farle gli auguri, ma il loro post di “buon compleanno” su Instagram ha suscitato pesanti critiche da parte dei follower a cui non è sfuggito un insolito dettaglio. La duchessa di Cambridge infatti ha pubblicato una foto che ritrae non solo Meghan, ma anche il principe Harry, la stessa Kate con il marito William e persino il principe Carlo.

I cinque passeggiano sorridenti e dall’account ufficiale di Kate e William arriva un commento di congratulazioni: “Oggi auguriamo un felice compleanno alla duchessa del Sussex!”.

In molti si sono complimentati per il messaggio ma ad alcuni fan è sembrata strana la scelta della foto: “Perché non avete pubblicato soltanto uno scatto con Meghan?”. Dopo il primo messaggio di critica, i troll si sono scatenati: “Aspetta..perché non avete messo una foto di lei e basta?? E’ il suo compleanno giusto?”. Un altro follower ha risposto: “Qui non si tratta di Kate o William o di Charles, perché avete messo una foto dell’intera famiglia reale, cosa c’entra?”

La foto peraltro non è stata scattata per il giorno del compleanno ma risale addirittura allo scorso anno. Anche questo particolare è stato notato e gli haters non hanno risparmiato i commenti: “Il fatto che abbiano scelto una foto in cui non c’è nemmeno la Duchessa Meghan Markle al centro, la dice lunga sulla “mancanza di classe” della coppia di Cambridge. Megan infatti rispetto al gruppo dei reali risulta decentrata sulla destra.

All’inizio dell’anno invece Meghan Markle era stata ricoperta di critiche per aver fatto la stessa cosa per il compleanno di William, secondo i fan gli auguri da parte della Duchessa del Sussex erano stati freddi e formali.

