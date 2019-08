La “misteriosa” invasione di decine di migliaia di libellule a Torino: le impressionanti immagini

Una vera e propria invasione di libellule a Torino. Il misterioso fenomeno si è verificato nei quartieri di Borgo San Paolo e piazza Bengasi. Decine di migliaia di insetti si sono posati in massa sui balconi delle abitazioni, o sui fili del bucato, anche ai piani più alti.

Tantissimi cittadini hanno allertato i vigili del fuoco. Tali insetti, per quanto fastidiosi, sono completamente innocui.

Qui un impressionante video che mostra il volo di decine di esemplari di libellule:

Non è chiaro il motivo di tale fenomeno, ma non è la prima volta che si verifica nel capoluogo piemontese. Le libellule sono spesso scambiate per cavallette, ma a differenza di queste ultime, sono del tutto innocue. Anzi, sono anche vantaggiose, dal momento che si nutrono di zanzare e moscerini.

Sui gruppi Facebook di quartiere si postano foto e video del fenomeno, e si fa ironia su quanto sta succedendo in queste ore. In molti invitano a non ucciderle e a rispettarle.

