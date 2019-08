Gossip news: le ultime notizie di oggi 5 agosto 2019

Principe Harry shock: “Ecco come mi insultava mio padre da piccolo”

Il secondogenito del Principe Carlo si racconta e in un’intervista rivela il consiglio assurdo che il padre diede a lui e al fratello William quando erano giovani. “Non sono normale, anche se mi piacerebbe esserlo. Mio padre Carlo me lo ricorda in ogni momento”, ha detto il principe Harry.

“Io e William non possiamo essere normali, anche se siamo cresciuti negli anni 2000. Siamo parte della Royal Family ma siamo cresciuti circondati da tutti i nostri amici, in maniera totalmente diversa rispetto a come sono cresciute le altre generazioni”, ha continuato il secondogenito del Principe Carlo.

“Io ho provato, noi abbiamo provato entrambi ad essere normali il più che potessimo”, ha specificato ancora il principe Harry, che resta assolutamente provato dalle parole che il padre rivolgeva a lui e al fratello quando erano più piccoli. Anche se sicuramente Carlo lo faceva a fin di bene per far comprendere ai figli che il loro ruolo nella società non era paragonabile a quello degli amici che li circondavano, Harry ha recepito in modo duro quei consigli tanto da ricordarli quasi come un insulto.

Dalle affermazioni del principe Harry si evince chiaramente la voglia enorme di normalità, una normalità che per forza di cose è proibita a un membro della famiglia reale e che Carlo osteggiò più e più volte pur di fare in modo che i figli non si sentissero “normali”, ma che riconoscessero e apprezzassero la loro diversità.

