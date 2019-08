Una foto in costume di Elena Santarelli postata su Instagram scatena i fan: “Ma hai una cicatrice?”

Elena Santarelli di nuovo sotto attacco su Instagram a causa di una presunta cicatrice, che la showgirl avrebbe sopra l’ombelico, come sembrerebbe dimostrare una foto in cui l’attrice è ritratta in bikini.

Nell’istantanea, scattata durante la sua vacanza a Formentera con la sua famiglia, la Santarelli mostra il suo fisico prorompente e scultoreo.

Ma quella che i fan hanno scambiato per una cicatrice, in realtà, altro non è che una linea causata dagli addominali scolpiti della showgirl.

L’attrice, dunque, è costretta a subire l’ennesimo attacco personale da parte di alcuni dei suoi follower, forse invidiosi per il suo stato di forma invidiabile.

Già nei giorni passati, la Santarelli era stata attaccata dai fan, sempre dopo una foto che la ritraeva in bikini, perché “troppo magra”.

Attacchi che avevano convinto la showgirl a scrivere un post in risposta a tutte le polemiche gratuite che l’avevano coinvolta.

“Sono troppo magra? Il metabolismo corre veloce e non posso farci nulla”. E ancora: “Spesso mi dicono ‘Mangia di più cavolo e goditi la vita’, so come godermi la vita grazie e mangio, a volte mangio bene a volte faccio abbuffate, ma il metabolismo va sempre veloce”.

E a chi le aveva consigliato di stare di più con i figli, la showgirl ha risposto: “I miei figli stanno bene e dormono ora ed al momento si sentono molto amati dalla loro mamma”.