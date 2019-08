Chiara Ferragni e il video esclusivo della prima ecografia di Leone

6 agosto 2017: sono passati due anni da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno scoperto di aspettare un figlio, e per l’occasione postano un emozionante video, quello della prima ecografia di Leone, fatta il 29 agosto dello stesso anno. Nel filmato si sente battere il cuore del piccolo.

“Oggi di due anni fa abbiamo scoperto che saremmo diventati genitori. Uno dei giorni più belli della mia vita, ed è stata la prima volta che abbiamo sentito questo battito”, scrive Chiara Ferragni a commento dell’ecografia di Leone condivisa su Instagram, in cui si vede la influencer emozionata, felice e sorridente.

“La chiamata più bella del mondo”, commenta la sorella, Valentina Ferragni.

“Il miglior giorno di sempre”, scrive invece il marito Fedez.

E tra i fan aumentano le voci relative a una possibile seconda gravidanza, che girano in realtà da qualche settimana. “Ma la Ferragni piccolina quando la fai?”.

“Ma non è che hai in previsione un altro figlio?” scrive un altro utente. Che Chiara Ferragni abbia deciso di pubblicare il video dell’ecografia di Leone per preparare i follower a un nuovo annuncio?

Loro non aspettano altro, e si augurano che quei piccoli segnali colti nelle storie Instagram dei giorni scorsi, dal filo di pancia in più di Chiara Ferragni alla sua nausea a letto, siano il segnale della seconda dolce attesa dei Ferragnez, a due anni dall’arrivo di Leone.

E intanto sempre su Instagram Chiara Ferragni dice in una storia che giovedì 8 agosto farà un annuncio a sorpresa alle 3 del pomeriggio, orario europeo. Parte il countdown.

Chiara Ferragni: la foto in spiaggia a Ibiza stupisce i fan