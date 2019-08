Chiara Ferragni fa sapere su Instagram che l’uscita del film sulla sua vita, girato dalla regista Elisa Amoruso, è prevista per il 16 settembre prossimo.

“Il docu film sulla mia vita verrà presentato al festival del Cinema di Venezia e sarà poi disponibile nelle sale in Italia il 16, 17, 18 e 19 settembre come evento speciale”

Scrive su Instagram la influencer, che aveva già fatto sapere qualche settimana fa che il documentario Unposted avrebbe partecipato alla selezione ufficiale di documentari della mostra di Venezia.

Ora i fan e i follower di Chiara Ferragni sanno quando andare al cinema per non perdersi l’uscita dell’esclusivo film sulla vita della fashion blogger più popolare di sempre.

Unposted, il film sulla vita di Chiara Ferrangi, sarà presentato al Festival del Cinema di Venezia

In un’intervista pubblicata sabato 3 agosto sul Corriere della Sera, Chiara ha parlato di Unposted, rivelando come anche per lei, abituata a essere costantemente ripresa dalle telecamere, essere filmata nell’ambito di un documentario sia stata una novità. Secondo la influencer è nel film che è possibile comprendere “la vera lei”, e cioè chi è veramente Chiara Ferragni.

Nelle storie Instagram, invece, Chiara Ferragni sceglie cosa mostrare e cosa no, lasciando nascoste alcune parti della sua personalità, a differenza di quello che pensano i fan.

Non resta che aspettare l’uscita nei cinema.