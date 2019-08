Chiara Ferragni, Fedez e quello sputo (per il gelato)

Chiara Ferragni e Fedez si divertono in vacanza, anche con il gelato. Non passa giorno che non si parli di Chiara Ferragni e, in effetti, anche in questo caldo giorno di agosto la reginetta dei social dice (anzi, fa) la sua. L’influencer di Cremona sta trascorrendo dei giorni alle Baleari all’insegna del relax.

Insieme a lei c’è il resto della famiglia Ferragnez: il rapper Fedez e il piccolo Leone. L’allegra combriccola è in vacanza con alcuni cari amici, con cui si diverte a fare delle lunghe gite in barca tra un’isola e l’altra dell’arcipelago spagnolo.

Ovviamente Chiara Ferragni e Fedez non mancano di testimoniare la loro vita sui social e così su Instagram si moltiplicano le stories e i post che vedono la famiglia Ferragnez protagonista di mirabolanti avventure a bordo del veliero.

Nelle ultime ore ci siamo divertiti a seguire Chiara, Fedez e Leone a bordo della barca. In una storia in particolare – postata da entrambi – si vedono i due alle prese con la merenda: un gelato. In particolare è Chiara a mangiarlo, mentre Fedez cerca di strapparglielo dalle mani. Ecco, nella colluttazione, proprio mentre il rapper afferra il gelato e gli dà un morso, Chiara scoppia a ridere e sputa in facci al marito.

No, non è un scherzo e, sì, la scena è tutta da ridere. Anche perché in quella manciata di secondi viene fuori tutta la naturalezza di una storia troppe volte bersagliata e additata come frutto di finzione. Chiara Ferragni e Fedez, invece, sono la coppia più amata dei social semplicemente perché si amano, davvero e profondamente, e la scena del gelato lo dimostra chiaramente.

Chiara Ferragni, foto in bikini a Ibiza. I fan notano un particolare imbarazzante nelle parti intime

Chiara Ferragni: la foto in spiaggia a Ibiza stupisce i fan