Chiara Ferragni e l’assorbente che si intravede in uno scatto a Ibiza

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé per un dettaglio, in una foto postata sui social, che imbarazza i fan: un assorbente. In realtà non c’è certezza assoluta che quello che si vede nella foto sia un assorbente, ma gli utenti sui social si sono scatenati.

La fashion blogger di Cremona si trova in vacanza con Fedez, Leone e alcuni amici a Ibiza. Come è solita fare, l’influencer più famosa d’Italia testimonia ogni momento (o quasi) della sua vita sui social e così in questi giorni basta andare sul suo profilo Instagram per vivere questa pazzesca vacanza sull’isola spagnola insieme a lei e al marito rapper.

I due, insieme al piccolo Leo, si stanno concedendo alcuni giorni di relax, tra spiagge e mare mozzafiato. Non mancano, però, lunghe giornate in barca, dove la fashion blogger e il rapper milanese, insieme ai loro amici, si godono il mare e la bellezza dell’isola.

La foto finita nel mirino degli utenti di Instagram ritrae proprio la giovane madre intenta a posare sulla barca in mezzo al mare delle Baleari, al largo di Formentera, stavolta. E, infatti, accanto allo scatto, Chiara Ferragni scrive: “Formentera for a day”.

In tanti sotto al post si complimentano con la fashion blogger di Cremona: “Mozzafiato amore mio”, scrive la madre Marina Di Guardo; Fedez commenta con una emoticon con gli occhi a cuoricino. “Sei la donna più in forma e bella che io abbia mai visto!!!”, scrive un fan della Ferragni. E ancora: “Sei una favola”, “Bellissima”.

In atnti, però, notano qualcosa sotto al costume e non mancano di farlo notare alla influencer: “Ma che è quel gonfiore sotto al costume? 😲”, scrive sconvolto qualcuno. “Che pisellone”, aggiunge volgarmente un altro; “Chirurgia per avere il pene?😂”, scherza qualcuno. “È un assorbente interno…. Foto comunque che, secondo me, poteva evitare di pubblicare”, risponde qualcuno. “Mai sentito parlare di assorbenti interni?”, risponde stizzito un fan della Ferragni.

Chiara Ferragni come al solito preferisce non rispondere e alle critiche. D’altronde, chi non farebbe lo stesso, scegliendo di godersi la vacanza al massimo senza pensare agli haters?

Chiara Ferragni: la foto in spiaggia a Ibiza stupisce i fan