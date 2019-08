Fiumicino. Volo per Ibiza. S’imbarcano anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ma lei sembra avere un sospettoso “broncio”. Come mai? Mistero. Quel “muso lungo” della Rodriguez lascia gli amanti del gossip col fiato sospeso. Forse si tratta solo di un po’ di stanchezza, visto che lei e Ignazio sono in continuazione in giro per serate dove sono ospiti nei locali più gettonati dell’Italia.

Ma i fan della coppia sono in ansia e sparano che non ci siano problemi tra loro. Tra Cecilia e Ignazio, a quanto pare, sembra che vada tutto a gonfie vele e quel “broncio” della sorella di Belen potrebbe essere soltanto momentaneo. Insomma, una piccola turbolenza. Niente di più. Si parla sempre più spesso delle loro nozze, mai annunciate dai diretti interessati e spifferate da tutti i gossippari.

In questi giorno Cecilia e Ignazio, figlio del grande ciclista Moser, sono tornati a Ibiza (quartier generale estivo della famiglia Rodriguez). Alle Baleari ci sono anche Belen e Stefano De Martino con il piccolo Santiago. Insomma la famiglia è riunita al gran completo.

La storia tra Cecilia e Moser è nata in tv, precisamente al Gf Vip. Sotto ai riflettori di mezza Italia. Entrambi erano nella casa più spiata d’Italia come concorrenti, la Rodriguez prese una cotta per Ignazio così forte che decise di mollare in diretta Francesco Monte (con il quale era legata prima dell’entrata nella casa). L’amore è andato avanti. Altro che fuoco di paglia: a quanto pare tra loro dura. Eccome. Ma, come in tutte le coppie che si rispettino, ci sono le cosidette “giornate no”. Ecco spiegato quel “muso lungo” di Cecilia?

