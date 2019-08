Belen Rodriguez e Stefano De Martino: stanno fingendo?

I fan adesso non ci credono più: Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno fingendo. Questa è l’accusa che migliaia di follower lanciano su Instagram dopo aver visto alcuni degli ultimi scatti della coppia che li ritrae in posa, in bianco e nero, ammiccanti ma… non troppo spontanei.

“Tutto finto, avete stufato con queste pose!!!”, scrive un utente sul social. “Ciak, si gira… foto studiate in ogni particolare, naturalezza zero”, aggiunge un altro. E ancora, un altro commento: “Ma una foto normale di famiglia normale non riusciamo a vederla. Peccato avete tutto, ma forse vi manca la cosa più bella… normalità e famiglia vera”.

E dire che il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo un lungo periodo di crisi, aveva emozionato tutti. Un amore nato dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi da cui è nato il piccolo Santiago.

E nelle scorse settimane un malore della showgirl argentina durante le riprese della prima puntata di Tu sì que vales, sempre di Maria De Filippi, ha fatto sospettare che sia in arrivo un secondo bambino per la coppia. Un evento che aveva commosso i follower di Instagram e dei diversi social, da sempre sostenitori della coppia Belen-Stefano.

Belen e Stefano fingono: “Una macchina per fare soldi”

Eppure, adesso, queste foto in bianco e nero non hanno convinto. E non si contano i messaggi di chi accusa la coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino di aver scelto di raccontare “una favola” solo per mettere su “una macchina perfetta per fare soldi”. Insomma, per i fan Belen e Stefano fingono.

“Questo è un amore costruito a tavolino, una macchina perfetta per fare soldi! Scusami Belen se mi sono permessa di scriverti un mio pensiero ma nelle foto vedo soltanto finzione e tanto palcoscenico… Ciao bella buona vita”, scrive una follower, commentando il doppio scatto. E dando voce al pensiero di molti. La magia è al capolinea?