Ascolti tv ieri sera 5 agosto 2019 | Dati Auditel | Share |

Arriva un’altra battaglia per gli ascolti della tv. Siamo soltanto a martedì, la settimana è appena cominciata ma il palinsesto estivo della televisione italiana non sembra aver conquistato del tutto il pubblico italiano, e non soltanto ieri sera.

Scontro equo tra Rai e Mediaset: sui canali ammiragli si sono infatti scontrati due film, uno hollywoodiano e uno made in Italy.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di lunedì 5 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 5 agosto 2019 | Lunedì | Chi ha vinto la serata

Su Rai 1 è andato in onda il film Mother’s Day che ha totalizzato 2.215.000 spettatori agli ascolti e il 13.7% di share.

Canale 5 invece ha incantato 2.160.000 spettatori con Femmine contro maschi, e che ha incassato il 12.9% di share.

Su Rai 2, invece, l’episodio 15 dell’ottava stagione di Hawaii Five-0 ha interessato 1.020.000 spettatori (6.5 per cento). Su Italia 1 l’appuntamento speciale con Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo? ha ottenuto 1.052.000 ascolti tv (7.9 per cento), mentre su Rai 3 il film Identità ha interessato 866.000 spettatori (5 per cento).

Su Rete 4, infine, il film Dante’s Peak La furia della montagna ha ottenuto 710.000 spettatori (4.4 per cento di share), mentre su La 7 Operazione sottoveste ha registrato 531.000 spettatori (3.5 per cento) e su Tv 8 Agente 007 – Una cascata di diamanti ha raccolto 401.000 spettatori (2.5 per cento).

Chiude, sul Nove, Big Cats: felini XXL con 337.000 spettatori e il 2.3 per cento di share.

Ascolti tv | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fascia Access prime time, su Rai 1 Techetechetè ha intrattenuto 3.181.000 spettatori con uno share del 17.6%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha conquistato l’attenzione di 2.442.000 spettatori e uno share del 13.5 per cento.

Su Rai 3, invece, Vox Populi è stato visto da 843.000 persone ( 4.9 per cento) e Un posto al sole dopo ha portato a casa 1.323.000 spettatori (7.3 per cento), mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 898.000 spettatori (5.1 per cento).

Su La 7 In onda ha totalizzato 1.081.000 spettatori (6 per cento).

Su Tv 8 invece 4 Ristoranti è stato seguito da 572.000 persone ( 3.2 per cento), mentre sul Nove Cucine da incubo Italia si è fermato a 202.000 ascolti tv e uno share dell’1.1 per cento.