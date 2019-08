La nuova sfida che impazza sui social: scopri chi è il tuo “vicino di numero di cellulare” | Neighbour number

Impazza una nuova moda sui social, in particolare su Twitter: si chiama “Neighbour number” e consiste nello scoprire il proprio vicino di numero. Si sa, le sfide strampalate piacciono agli utenti del web, e di tanto in tanto ne spunta una nuova.

Ma in cosa consiste questa nuova challenge diventata virale? Bisogna scrivere un messaggio al proprio vicino di numero telefonico, cioè a quella persona che lo stesso numero nostro, a differenza dell’ultima cifra, cambiata con quella immediatamente successiva o precedente.

Facciamo un esempio per capirci meglio: se il nostro numero di cellulare è 12345678, per giocare a questa nuova sfida bisognerà mandare un messaggio al numero 12345677 o al 12345679.

Un modo per scoprire i propri vicini, anche se in un mondo telematico e digitale. La moda, partita dai paesi anglosassoni, inizia a spopolare anche in Italia. D’altronde basta solo un po’ di coraggio e poca timidezza.

Con la neighbour number, inoltre, c’è chi ha trovato un nuovo amico, o addirittura l’amore. Insomma, tentar non nuoce. Fate attenzione però, non tutti infatti l’hanno presa benissimo: c’è chi ha minacciato di chiamare la polizia e chi addirittura ha scoperto di aver mandato un messaggio a una persona deceduta.

