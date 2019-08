Terremoto oggi Agrigento: scossa in Sicilia | Magnitudo ed epicentro

Momenti di paura nel primissimo pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto 2019, ad Agrigento e dintorni: una forte scossa di terremoto ha colpito infatti la Sicilia Centro-Occidentale. Il sisma è stato chiaramente avvertito in molte zone della Sicilia nelle vicinanze della provincia di Agrigento.

Secondo quando rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la magnitudo del terremoto ad Agrigento è stata 3.6. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 4 chilometri a Nord del comune di Caltabellotta. L’ipocentro, invece, ha avuto una profondità di 10 chilometri.

Tutte le scosse di terremoto di oggi, 5 agosto 2019, in Italia

Come già anticipato, il terremoto è stato chiaramente avvertito nella provincia di Agrigento. E non solo: tante le persone preoccupate anche nei territori di Sciacca, Sambuca di Sicilia e Ribera. Alcuni cittadini hanno anche lasciato la loro abitazione per precauzione.

Diverse anche le segnalazioni sui social, Twitter su tutti, dove molti cittadini siciliani hanno commentato il sisma. Non sono arrivate notizie, al momento, di possibili danni a cose, edifici o persone.

Nelle scorse settimane uno sciame sismico – con scosse mai superiori alla magnitudo 3 – aveva colpito la zona della Valle del Belice, che ancora negli occhi ha il tragico ricordo del devastante terremoto del 1968.

