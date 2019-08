I “fidanzati” di Temptation Island si divertono con le tentatrici

Sembra ieri che Massimo Colantoni piangeva la sua Ilaria e, invece, la sua estate sembra prendere una piega diversa. Insieme alla sua anche quella di altri single che hanno dato spettacolo nell’ultima edizione di Temptation Island.

Massimo, Vittorio e Arcangelo, dopo essere usciti da single dalla trasmissione cult di Canale 5 si danno alla pazza gioia in questa estate 2019. I tre sembrano aver dimenticato ormai le loro ex fidanzate (Ilaria, Katia e Nunzia, in ordine) e hanno scelto di godersi la stagione estiva al meglio.

E così i tre baldi giovani non hanno alcun timore nel mostrarsi sui social, dove appaiono mentre si divertono in compagni delle single conosciute proprio nel programma Mediaset.

Già nel corso delle puntate abbiamo potuto notare come i tre avessero legato molto tra di loro, quindi non stupisce affatto vederli insieme mentre sono intenti a divertirsi. Quello che non ci si aspettava era vederli così presto in compagnia delle tentatrici della trasmissione.

Insomma, dalle immagini pare chiaro che i tre abbiano perso ogni chance di riconciliazione con le loro amate ex. Infatti nel video comparso sui social si vede Vittorio abbracciare la tentatrice Vanessa e porre una X definitiva sulla sua relazione don la “fotonica” Katia.

Ma il sospetto c’era visto che subito dopo l’ultimo falò di confronto, Vittorio aveva preferito farsi consolare dalla single in questione. Anche Arcangelo si dà da fare con una single di Temptation Island: si tratta di Sonia, la tentatrice a cui Arcangelo avrebbe dato un bacio durante la trasmissione.

A sorprendere, però, è sicuramente il video che ritrae Massimo insieme alla tentatrice Elena.

Durante tutta la durata del programma abbiamo potuto assistere al continuo scambio di effusioni tra i due, ma durante l’ultimo falò di confronto Massimo aveva quasi pregato in ginocchio la sua ormai ex fidanzata Ilaria per tornare insieme. Finita la trasmissione, il “fidanzato”tornato single ha deciso addirittura di tatuarsi le coordinate del resort della trasmissione pur di dimostrare il suo amore a Ilaria. Pare, però, che abbia cambiato idea.

Insomma, pare proprio che non rimpiangano le loro ex, per ora.