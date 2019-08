Stasera in tv 5 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 5 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 5 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 5 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè (Il meglio della Tv) – C’era una volta il varietà ’64 ’74 ’84 ’94

21:25 – Mother’s day

Questa sera in prima serata su Rai 1 è in programma il film Mother’s day, del 2016, con Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts, Jason Sudeikis, Britt Robertson, Timothy Olyphant, Margo Martindale.

Il cast di Mother’s day

Trama: Diverse storie con protagoniste madri e padri differenti si intrecciano durante il giorno della Festa della Mamma. Miranda, una conduttrice televisiva, ha scelto la carriera sacrificando la vita privata e la maternità. Sandy è invece una mamma single, il cui ex marito ha sposato da poco una donna molto più giovane. Bradley sta crescendo da solo una figlia adolescente ma ciò per lui comporta talvolta dei grandi imbarazzi. Jesse, infine, sembra avere qualche problema con la madre che non accetta il passare degli anni, mentre Kristin è stata adottata e non ha mai conosciuto la madre biologica.

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five-0

Su Rai 2 tornano due nuovi episodi di Hawaii Five-0, dal titolo “Attraversando il ponte” e “Caccia al tesoro“.

Trama: Vito, lo zio di Danny, è arrivato sull’isola per aiutarlo a mettere in piedi il ristorante insieme a McGarrett. Tuttavia, proprio durante l’elargizione dei suoi preziosi consigli, i due vengono informati del ritrovamento di un cadavere in una laguna di Waimano Falls. Nel frattempo Adam e Jessie continuano la ricerca del misterioso boss che gestisce la criminalità organizzata alle Hawaii.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Identità

Questa sera su Rai 3 è in programma il film Identità, thriller con John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet, John Hawkes, Alfred Molina.

Trama: Una notte, sotto un incessante temporale, un motel lungo una strada interrotta alle due estremità. È qui che si incontrano dieci estranei per ripararsi dalla pioggia battente: un uomo con la moglie morente e il bambino di lei, un autista di limousine, un’attrice, una squillo, una coppia di giovani, un poliziotto e il carcerato che trasporta e il gestore di un locale. Un misterioso killer comincia a uccidere uno a uno gli ospiti del motel, lasciando addosso a ciascuna vittima una chiave e, come in un conto alla rovescia inesorabile, aumentano le angosce, il terrore e i sospetti sui restanti. Intanto lo psicopatico assassino seriale Malcom Rivers, che dovrà essere condannato a morte entro poche ore, viene portato d’urgenza davanti al giudice incaricato della sua esecuzione, perché il suo avvocato e il suo analista sono convinti di poterlo far riconoscere insano di mente, salvandolo dalla pena capitale.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Dante’s Peak – La furia della montagna

Su Rete 4 stasera arriva un film d’azione della serie dei catastrofici, Dante’s Peak – La furia della montagna, con Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renee Smith, Jeremy Foley.

Trama: Un vulcanologo dell’U.S. Geological Survey è inviato a Dante’s Peak, cittadina del nordovest, dove c’è un vulcano inattivo che dà segni di risveglio. Constatati gli indizi, cerca di allertare i superiori e i politici locali che tendono a minimizzare il pericolo. Soltanto il sindaco, divorziata con due figli, gli dà ascolto.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 5 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Femmine contro maschi

Su Canale 5 stasera arriva una simpatica commedia italiana, Femmine contro maschi, di Fausto Brizzi con Francesca Inaudi, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Nancy Brilli, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Serena Autieri.

Il cast completo di Femmine contro maschi

Trama: sequel di Maschi contro Femmine scontri e incontri tragicomici tra la realtà maschile e quella femminile. In questo capitolo vengono approfondite le storie dei personaggi che erano in secondo piano nel film precedente.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 5 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo?

Su Italia 1 questa sera 5 agosto va in onda la seconda puntata dello Speciale de Le Iene dal titolo Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo?. Il celebre programma di Italia 1 indaga sulla strage di Erba, per la quale i coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano sono stati condannati all’ergastolo. Nei mesi scorsi, Azouz Marzouk (padre e marito di due delle vittime della strage di Erba) ha chiesto la revisione del processo perché convinto dell’innocenza dei due.

PROGRAMMI TV 5 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – Operazione Sottoveste

Questa sera in prima serata su La 7 è in programmazione il film Operazione Sottoveste, commedia del 1959 con Cary Grant, Tony Curtis, Joan O’Brien, Dina Merrill.

Trama: Rimesso parzialmente in sesto dopo un bombardamento, grazie alle capacità “inventive” dell’ufficiale Nick Holden, il sommergibile Sea Tiger riprende i suoi spostamenti nel Pacifico, al comando del capitano Sherman. Dopo l’approdo per rifornimenti su un’isoletta, Holden ottiene che vengano imbarcate alcune donne-ufficiale rimaste tagliate fuori dai reparti.

PROGRAMMI TV 5 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – Agente 007, Una cascata di diamanti

Stasera su Tv 8 va in onda il film Agente 007, Una cascata di diamanti, con Sean Connery, Jill St. John, Charles Gray, Lana Wood, Bruce Cabot.

Trama: Il mercato mondiale dei diamanti è sconvolto da un improvviso aumento di acquisti da parte di ignoti compratori. L’incarico di far luce sulla vicenda viene affidato a James Bond, che indagando tra gli Stati Uniti e l’Olanda scopre che i preziosi servivano a finanziare un micidiale complotto. Il secondo dei 4 Bond diretti da Hamilton non delude le attese dei fan. Sean Connery lascia poi spazio a Roger Moore nel successivo Vivi e lascia morire.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:20 – Hotel Gagarin

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Millennium – Quello che non uccide Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film, in prima tv, Millennium – Quello che non uccide, thriller con Claire Foy, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield, Sylvia Hoeks.

Trama: Il passato non passa mai per Lisbeth Salander, orfana abusata, hacker virtuosa e vendicatrice implacabile. Assoldata da Frans Balder, scienziato informatico, per recuperare un programma di sua invenzione in grado di collassare le sicurezze nazionali e armare il mondo con un click, Lisbeth riesce nell’impresa ma diventa il bersaglio degli Spiders, un’organizzazione criminale che vuole mettere le mani sul ‘file’ e rapire August, figlio di Balder e chiave di accesso al programma. Tra esplosioni e inseguimenti, Lisbeth incrocia di nuovo la strada di Mikael Blomkvist, giornalista d’inchiesta di Millennium, e quella di Camilla, la sorella creduta morta e subentrata al padre e al vertice dell’organizzazione dopo la sua morte.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 5 AGOSTO 2019: SKY UNO

19:20 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna –

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – America”s Got Talent: The Champions Su Sky Uno questa sera va in onda in prima tv un nuovo episodio di America”s Got Talent: The Champions, la nuova ricerca del talent alla ricerca dei geni inespressi dell’America.