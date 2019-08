Roma, due medici aggrediti in ospedale per la “troppa attesa”

“Troppa attesa”: per questo due medici sono sono stati aggrediti, in due diversi episodi, ieri, lunedì 5 agosto 2019, al policlinico Umberto I di Roma. Sul posto sono intervenuti, in entrambi, i casi i carabinieri della stazione Macao che hanno denunciato i due responsabili.

Gli autori dell’aggressione ai medici sono un senza fissa dimora invalido 36enne e di una 23enne di Genzano. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, in due momenti diversi, i due prima hanno lamentato la “troppa attesa” al pronto soccorso, poi inveito e aggredito i due medici, tra cui una dottoressa.

Uno dei camici bianchi ha riportato una contusione alla spalla ed è stato giudicato guaribile in dieci giorni. I due responsabili intanto sono stati denunciati per lesioni personali, interruzione di pubblico servizio e violenza a incaricato di pubblico servizio. Le due persone denunciate sono disoccupate e hanno precedenti.