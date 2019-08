30enne precipita dal terrazzo di un appartamento e muore. Giallo a Roma

Precipita dal terrazzo di una casa e muore: è giallo a Roma sulla fine di un 30enne.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la tragedia sarebbe avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 agosto in un appartamento situato all’Infernetto, quartiere a sud di Roma.

A ritrovare il cadavere del ragazzo sono stati i vicini di casa. Chiamati i soccorsi, per giovane non c’era più nulla da fare.

Roberto Sacchet, questo il nome della vittima che avrebbe compiuto 30 anni il prossimo ottobre, è caduto nel cortile del suo appartamento da un’altezza di circa 10 metri.

Il ragazzo è stato ritrovato a pancia in giù, con la testa, l’anca e il femore rotti e con una lacerazione sulla coscia e un taglio sull’avambraccio.

Elementi che farebbero pensare a un tentativo di resistenza da parte del ragazzo. Al momento, comunque, non si esclude nessuna ipotesi, né quella del suicidio, né quella dell’omicidio.

Nell’appartamento era presente anche un amico della vittima, il quale, però, ha affermato di non aver sentito nulla perché stava dormendo. Agli inquirenti, il giovane ha detto che non si è accorto di nulla e che, una risvegliatosi, stava per uscire perché convinto che il suo amico avesse già abbandonato l’appartamento per raggiungere la fidanzata, con la quale aveva litigato.

Secondo quanto ricostruito, inoltre, i due ragazzi la sera precedente la tragedia avevano organizzato una festa. Gli inquirenti stanno cercando di capire se alla festa fossero presenti anche altri ragazzi, in modo tale da poterli eventualmente interrogare.

Sconvolti la madre e il fratello della vittima, che non riescono a spiegarsi come possa essere accaduta una tragedia simile. L’autopsia e i risultati dei rilievi della scientifica potranno forse fornire una risposta a questo giallo.

