Rassegna stampa oggi | 5 agosto 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

RASSEGNA STAMPA OGGI – Tutte le notizie più interessanti presenti oggi, 5 agosto 2019, sui principali quotidiani italiani e sulle testate online. News di politica, economia, cronaca, sport e spettacolo. Ecco la rassegna stampa nel dettaglio:

Repubblica

Usa, le stragi dell’uomo bianco

L’inarrestabile follia armata (di Federico Rampini)

Manovra, ecco il piano segreto di Tria: più rigore

Salvini beach tour per sedurre il Sud

Caso Cerciello: altro testimone altra versione

“La mia vita a fotografare facce di mafiosi”

Le domande che il potere non tollera (di Marco Damilano)

Joe Lansdale: “El Paso è diventata epicentro dell’odio”

“I muri e la paura ci rendono pazzi”. Quando il papa parlò da quel confine

Massacro America

Armi, destra e Trump. Patrick il killer che odiava lavorare

“Colpite i centri commerciali”. I bersagli sulle chat naziste

La conta al Senato sul decreto anti Ong che confisca e arresta

Di Maio-Di Battista, nuovo round: Bugani lascia Chigi

Salvini lancia il beach tour e avvisa i 5S: “Con il no alla Tav governo a rischio”

Sette italiani su 10 pro Tav, sì anche dagli elettori M5S. Autonomia, Sud non ostile

Viesti: “Con l’autonomia una secessione mascherata. Investire al Sud fa bene al Nord”

Il ritorno di Asma: “Ho sconfitto il male, la Siria farà lo stesso”

Acot: “Poco tempo per agire, la Groenlandia si squaglia”

“Li avevo sorpresi a rubare e loro iniziarono con lo spray”

Il padre: “Non gli mancava nulla, ora merita una pena certa e severa”

Sperona due ragazzi dopo la lite in discoteca: uno muore, l’altro è in coma

Parla il posteggiatore: “Brugiatelli è scappato con lo zaino in spalla”

Muore l’ideologo dei Khmer rossi, ordinò il genocidio

Cara Delevingne: “Sposarsi tra donne è la nuova normalità”

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

Stragi, il terrore d’America

Ma non sono “lupi solitari”

Foza Italia, una storia nell’angolo (di Paolo Mieli)

Sicurezza, governo alla prova della fiducia. Conte: ore cruciali. Salvini: decisiva la Tav

Le foto dei politici al mare. Così “noi” siamo cambiati

Benedetta: “Io rana pazza. Vi racconto i miei 14 anni”

Lite in discoteca, poi li sperona: un morto

Gemelle siamesi, quale salvare? Il no del padre: lasciatele unite

Uomo volante, missione riuscita sopra la Manica

Salvini riaccende la sfida sulla Tav: “Dire no mette a rischio l’esecutivo”

La strategia comune di Conte e Di Maio per contenere l’alleato: niente provocazioni

Bugani rompe con il leader M5S. E Di Battista: sei un grande

Costa: “Ora basta mare. Il ministro dell’Interno deve darmi una mano nella Terra dei fuochi”

Airola si tiene a metà strada: “La Lega ci mette in un angolo ma non voto contro il governo”

Iran, presa un’altra petroliera “Contrabbanda carburante”

Ancora gas sui manifestanti, 200 gli arrestati

Centro profughi, incendio e rivolta

Spray, i colpi romani della banda

La Stampa

Salvini minaccia il M5S “Dovete votare la Tav”

Larry Sabato: “Questi killer agiscono come lupi solitari ma dietro c’è una rete di indottrinamento”

Leghisti da spiaggia al Papeete Beach tra tatuaggi, mojito e sere in discoteca

Di Battista scalda i motori e “difende” i giornalisti

I No Triv ai 5S: troppi dietrofront sull’ambiente

Ferdinando Nelli Feroci: “Strategia sbagliata Sinora solo autogol sul commissario Ue”

Massimiliano Romeo: “Non temo le trappole. Saranno inutili i giochini con i numeri”

Stefano Patuanelli: “Così Matteo cerca il consenso facile. Ora abbassi i toni”

“Rischio attentati” Migliaia di turisti in fuga dal Kashmir

Trentamila italiani stregati dalle sette

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

Il Gattopardo si tiene i vitalizi

Il decreto sui prof precari fa litigare Bussetti e M5S

Paolo Del Debbio: “Caro Berlusconi, fai come Bill Gates: crea una fondazione”

Repressione Macron: mai tanti incidenti dal 1968 come con lui

Decreto Sicurezza bis, padre Zanotelli digiuna

Norme su rider, Whirlpool e aziende in crisi In arrivo il dl Di Maio per “i più sfruttati”

Un cassonetto lanciato da 20 metri: grave bimbo

Barricate alle Hawaii. I nativi non vogliono il telescopio gigante

Jeffrey Sachs: “Politica marcia, felicità lontana Italia e Usa seguano la Scandinavia”

Il Sole 24 Ore

Affitti brevi per 2 milioni di ospiti ma solo la metà è nel radar del Fisco

Università, scattano i controlli anti-truffa sul 10% dei concorsi

Riforma del fallimento, allarme dei grandi studi

In Italia rallenta l’attuazione del mercato unico

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

Sinistra drogata di Salvini

Libero insulto alle donne degli altri

Perché votiamo se poi fanno quel che vogliono (di Alessandro Sallusti)

Centro migranti a fuoco. Sassaiola sui pompieri

Rotta balcanica, rimpatri impossibili

Messaggero

Sicurezza, Salvini cerca voti. Nuovo strappo scuote M5S

Grandi manovre per l’autunno nel Parlamento più che lento

Durigon: “Flat tax da finanziare facendo deficit”

Cerciello fu attirato in un luogo diverso da quello stabilito

Quando lo scandalo era il pareo di Craxi

Il Foglio

Negro, tu devi pagare

Salvini teme il voto per paura che l’Italia scopra i bluff del suo governo

Libero

Ottanta italiani su cento sono stanchi dei giudici

Martelli: “Su immigrati e giustizia ha ragione Salvini”

Non ha colpe l’arma, ma chi la usa

La Verità

Il 60% dei bambini in affido non torna a casa

Stragi di cronaca colpa della droga. “Fatti” almeno 13 milioni di italiani

Rassegna stampa oggi | Stampa online | News

The Guardian

Hong Kong protest: car rams protesters in Yuen Long

Bbc News

India to revoke special status for Kashmir