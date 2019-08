Previsioni meteo di oggi, 5 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, lunedì 5 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 5 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi lunedì 5 agosto 2019 | NORD

In questa giornata, al Nord, sono attesi addensamenti di nuvole a ridosso delle aree alpine e prealpine. In queste zone sono attesi anche rovesci e temporali sparsi, che però nel corso del pomeriggio e poi in serata si attenueranno. Estese velature altrove, senza rischio di piogge, con ampie schiarite serali.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e in Sardegna sarà invece un lunedì 5 agosto 2019 di cielo sereno o poco nuvoloso. L’eccezione è rappresentata dallo sviluppo di alcune nubi sulle aree appenniniche, nelle ore centrali della giornata. Non sono previste però piogge in nessuna regione del Centro Italia.

SUD E SICILIA

Anche al Sud e in Sicilia si attende una bellissima giornata estiva. Si attende solo qualche temporale, nelle ore diurne, a ridosso dei rilievi della Calabria.

Previsioni meteo oggi lunedì 5 agosto 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in lieve aumento in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto settentrionale, Umbria, Marche, Abruzzo, Sardegna e Molise. Stazionarie sul resto dell’Italia.

Per quanto riguarda le massime, invece, saranno in lieve aumento in tutto il paese, tranne in Liguria e sulle regioni tirreniche, dove saranno stazionarie.

VENTI

Venti da deboli a moderati sulla Puglia, deboli variabili in tutto il resto della penisola.

Previsioni meteo oggi lunedì 5 agosto 2019 | MARI

I mari saranno tutti poco mossi, ad eccezione dell’Adriatico meridionale, dello Ionio e del canale di Sardegna, dove sono previsti rinforzi fino al livello di mare mosso.