Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 5 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, lunedì 5 agosto 2019:

Monza, raggiro a insegnante in pensione

Una donna di 79 anni, un’insegnante in pensione residente a San Fruttuoso, in provincia di Monza, è stata raggirata da alcuni truffatori, che sono riusciti a rubarle il bancomat e a prelevare l’intero importo presente sul suo conto corrente.

La truffa è stata denunciata dal figlio della donna, un sacerdote che risiede in Vaticano. La donna si è accorta del furto solo quando, qualche giorno dopo, cercando di prelevare, ha trovato il conto corrente in rosso.

In totale, sono stati sottratti dal suo conto più di 2.000 euro, tramite cinque diversi prelievi. Secondo le prime ricostruzioni, i truffatori erano presenti in banca nel momento di un prelievo della donna: avrebbero scoperto il pin osservandola digitarlo sul dispositivo, poi sarebbero riusciti a distrarre l’anziana rubandole la carta non appena uscita dal bancomat. Per riuscirci, l’avrebbero sostituita con una tessera falsa, che la donna ha scambiato per la sua.

Poi, con assoluta calma, sarebbero tornati in un secondo momento all’istituto bancario, per effettuare i cinque prelievi. Sul fatto indagano i carabinieri.

