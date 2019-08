Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, le previsioni per i segni zodiacali del 5 agosto 2019

Quali sono i segni fortunati di oggi lunedì 5 agosto 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, i segni fortunati del 5 agosto 2019: Leone, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Acquario

Tra i segni fortunati di oggi Paolo Fox indica sicuramente il Leone, che inizia una settimana all’insegna del divertimento, dell’allegria e della spensieratezza. Non una cosa molto frequente per tipi come voi, sempre ligi al dovere e con la testa proiettata quasi esclusivamente al lavoro. Quindi, approfittatene.

Molto bene anche la Bilancia, che in questo lunedì 5 agosto 2019 sarà baciata da Cupido. Vi sentirete quindi per una volta irresistibili e i risultati vi daranno ragione. Occhio però a non mostrarvi troppo disponibili con persone che non meritano nulla.

Giornata positiva anche per lo Scorpione, che ha smesso di piangersi addosso per una serie di eventi sfortunati accaduti nelle scorse settimane e adesso vuole recuperare il tempo perduto, divertendosi e stando con gli amici.

Positivo inizio di settimana del Sagittario, che si butterà a capofitto sul lavoro, con l’obiettivo di guadagnarsi una promozione che desidera da troppo tempo.

Infine, da incorniciare questo lunedì anche per l’Acquario, che non sarà più remissivo e arrendevole come negli scorsi giorni, ma anzi proverà a ribellarsi a tutti coloro che provano a frenarne l’entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, i segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 5 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sono sicuramente Ariete e Toro, seppur per motivi opposti: il primo si sente totalmente fuori forma dal punto di vista fisico, il secondo ha invece una gran paura del futuro e non si sente adeguato ad affrontare le sfide che lo aspettano.

Cattivi pensieri anche per il Cancro, che non ha ancora capito bene cosa vuole dalla vita, soprattutto dal punto di vista amoroso.

Infine, il Capricorno vivrà una giornata no perché assalito da mille dubbi sul partner. Forse, per voi, è arrivato il momento di chiudere un capitolo bello, ma ormai finito, della vostra vita. Cercate di trovare il coraggio di fare il grande passo. Il resto verrà da sé.

