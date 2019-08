Oroscopo Paolo Fox 5 agosto 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 5 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 5 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 agosto 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, oggi per voi è una giornata di grandi opportunità. Dovete essere bravi però nel saperle cogliere. Nonostante le stelle abbiano in serbo per voi una dose di buona fortuna, vi sentirete un po’ sottotono a livello fisico. Il caldo fa la sua parte, ma anche voi ultimamente vi state trascurando un po’ troppo.

Toro

Per voi del Toro si apre una settimana di grandi riflessioni. Sul futuro del vostro lavoro, perché non siete più soddisfatti e appagati come quando avete iniziato. Ma anche sulla vostra relazione: siete incerti, nell’ultimo periodo temete di non amare più il partner come una volta. E non volete ingannarlo. Questo vi fa onore, ma prima di fare un grande passo assicuratevi di essere certi di quello che provate.

Gemelli

Nelle ultime settimane ci sono state diverse prove da superare. Molti di voi lo hanno fatto in modo brillante, altri sono rimasti impantanati e non sanno più come uscirne. Accettate il braccio teso di una persona amica: non sempre l’individualismo è la miglior scelta, anzi. Dedicatevi di più all’amore: ne avete bisogno.

Cancro

Amici del Cancro, per voi inizia una fase un po’ confusionaria. Solo un mese fa vi sentivate padroni del mondo, oggi non sapete più cosa volete. Né cosa aspettarvi dal vostro futuro. Alcuni di voi hanno iniziato un nuovo lavoro da poco, ma già si sentono sottovalutati. Tenete duro, non è ancora il momento di arrendervi. Rifugiatevi nell’amore.

Leone

Il Leone è in gran forma in questo lunedì 5 agosto 2019. Le stelle sono nel vostro segno e vi assicurano un periodo di grande allegria, che coincide tra l’altro anche con il vostro compleanno. Rilassatevi a dovere e non pensate a lavoro o responsabilità. Nel fine settimana buone notizie anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 agosto 2019 | Vergine

È un periodo di grandi battaglie per la Vergine. In casa non mancano discussioni e litigi, come anche sul lavoro con alcuni colleghi che non hanno ancora capito come siete fatti. Cercate di essere più tranquilli e di non stare sempre sull’attenti. Svagatevi, se potete, e godetevi l’estate.

Bilancia

Amici della Bilancia, Venere entra nel vostro segno e quindi sapete già cosa significa. Sono in vista grandi rivoluzioni in amore, ma non è detto che siano per forza notizie positive. Alcuni di voi sono attratti da una persona che hanno conosciuto da poco: se siete in coppia, attenti a quello che fate. Potreste pentirvene più avanti.

Scorpione

Lo Scorpione vuole recuperare tutto il tempo perduto nelle ultime settimane a piangersi addosso. Finalmente il vostro segno entra in una fase positiva, dopo giorni davvero tesi e deprimenti. Alcuni di voi sono prossimi alle ferie, altri ne sentono un bisogno immenso. Mettete per una volta in secondo piano il lavoro: non si vive solo di quello.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 agosto 2019 | Sagittario

Il Sagittario avvia un periodo di grande forza e fortuna. Le stelle iniziano a guardare con fiducia dalla vostra parte, adesso sta a voi rispondere altrettanto positivamente. Se avevate dei progetti in ballo, è il momento di lavorarci per portarli a compimenti. Se siete single, potreste innamorarvi di una vostra recente conoscenza. Ma andateci con i piedi di piombo.

Capricorno

Anche per voi del Capricorno è il momento di ripensare un attimo la vostra vita. Recentemente avete avuto il coraggio di rimettervi in gioco dal punto di vista professionale, e i risultati sono stati ottimi. Forse adesso è il caso di guardarvi attorno anche in amore: non si può stare per sempre da soli o con persone che non amiamo davvero.

Acquario

Sentite un forte desiderio di ribellarvi: alla famiglia, se non siete ancora indipendenti; ai vostri superiori, se fate un lavoro che non vi soddisfa e per il quale vi sentite sprecati. Come sempre, il consiglio delle stelle è quello di rifugiarvi nell’amore di chi vi vuole davvero bene per quello che siete. Basta credere alle false promesse.

Pesci

È il momento di pretendere un chiarimento in famiglia o con il partner. Sono stati giorni difficili per voi, dove a causa di alcune discussioni non siete riusciti a fare nulla perché la vostra testa era sempre lì. Adesso dovete recuperare il tempo e l’umore perduto: se avete dei progetti in ballo, tornateci a lavorare a tempo pieno. E realizzateli.

