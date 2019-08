Oroscopo di domani 6 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 6 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 6 agosto 2019:

L’OROSCOPO DI AGOSTO DI PAOLO FOX

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 5 all’11 agosto 2019

Ariete

Cari amici dell’Ariete, non disperate se il vostro partner appare distratto in questi giorni, è la calura estiva che non aiuta la concentrazione. Per voi è facile cadere in paranoia e credete che il mondo sia in continuo complotto nei vostri confronti, ma non è così. Forse perché siete frustrati a vostra volta e non avete il coraggio di ammetterlo.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Toro

Cari Toro, la Luna in Bilancia crea qualche malcontento. La vostra lingua non ne vuole sapere di zittirsi e continuate a vomitare fuori parole che potrebbero nuocere a più di una persona, ma in particolare a chi amate. Non buttate fuori tutto quello che vi passa per la testa, filtrate le informazioni. Vedrete che la prossima settimana andrà meglio.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 6 agosto 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, la Luna in Bilancia aiuta la vostra audacia. Da tempo volevate aprire il vostro cuore alla persona che ve l’ha rubato, ma non avete mai avuto il coraggio di confessare così apertamente i vostri sentimenti. Le stelle vi consigliano di approfittare della positività della Luna per approcciarvi definitivamente al vostro interesse sentimentale.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cancro

Cari Cancro, giornata impegnativa quella di domani. L’oroscopo prevede qualche agitazione professionale, forse qualcuno remerà contro il vostro parere lasciando un segno indelebile nella settimana che precede Ferragosto. Non portate rancore e cercate di alleggerire il carico lavorativo dividendolo equamente con i colleghi, prima d’impazzire.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Leone

Cari amici del Leone, la giornata di domani vi metterà a dura prova. Le amicizie non sono più quelle di una volta, ultimamente avete avvertito una certa tristezza al pensiero che forse i bei tempi di una volta sono ormai terminati. L’intesa può anche affievolirsi, ma se ci tenete abbastanza ai vostri amici allora rimboccatevi le maniche e trovate un modo per tornare quello che eravate prima della crisi.

Oroscopo di domani 6 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, la giornata di domani vi vedrà sereni e riposati. L’estate sta finalmente dando i suoi frutti, approfittate di questa serenità interiore per concedervi qualche lusso, un acquisto folle o un riavvicinamento con una vecchia fiamma che avevate puntato da tempo.

Bilancia

Cari Bilancia, con la Luna nel vostro segno vi sentite indistruttibili, niente può scalfire la vostra corazza d’acciaio e siete pronti a combattere per la giusta causa, o per meglio dire la vostra. Non v’importa il parere altrui, siete convinti di muovervi per migliorare la vostra vita, ma cercate di procedere con i piedi di piombo perché potreste anche sbagliarvi.

Scorpione

Giornata importante per lo Scorpione, quella di domani. L’oroscopo vi supporterà in alcune decisioni delicate che spaziano dalla sfera professionale a quella sentimentale. Non dovete mai dare per scontato l’appoggio del partner, che negli ultimi tempi ha provato in ogni modo a essere presente nonostante i vostri muri. Evitate parole inutili al lavoro.

Oroscopo di domani 6 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, domani l’oroscopo prevede un po’ d’agitazione in famiglia, forse perché non a tutti piace ascoltare la verità nuda e cruda. La prossima volta, per evitare simili ripercussioni, provate a limare il vostro astio e camuffatelo con finta indifferenza.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, avvertite un certo stress nella routine quotidiana, vorreste trascorrere più tempo a casa, con la vostra famiglia, e invece vi tocca lavorare e come se non bastasse persino lontani dal relax. Il mare è soltanto un lontano ricordo al momento, ma dovete resistere. Mantenere i nervi saldi è una regola importantissima per affrontare l’estate.

Acquario

Cari Acquario, non battete la fiacca. Questo è un momento importante per voi e per la vostra carriera e non potete sprecarlo in questo modo, passando la giornata a lamentarvi di quello che potreste fare o non fare. Iniziate a rimboccarvi le maniche e vedrete che i risultati arriveranno da soli.

Pesci

Cari Pesci, la giornata di domani sarà piacevole per quelli di voi che da tempo vivono un amore forte. Potreste persino pensare di mettere in cantiere un progetto più grande che renderebbe felice la vostra famiglia, ma non dimenticatevi che il pane a casa bisogna comunque portarlo, non fantasticate troppo con la testa tra le nuvole.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 5 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE