Oroscopo Branko 5 agosto 2019

OROSCOPO BRANKO 5 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 5 agosto 2019.

Ariete

Aria di novità per l’Ariete romantico. Secondo l’oroscopo di Branko, il vostro sarà un ferragosto da ricordare. Per i più romantici è persino concesso programmare il matrimonio, anche di quelli tipici di Las Vegas, la città del matrimonio e del gioco d’azzardo. Dovreste approfittare dell’aspetto avventuroso della vostra vita per concedervi qualche gesto folle, esplorare qualche aspetto interessante e godervi quello che viene con armonia e divertimento. Cercate di essere meno complicati e presuntuosi.

La Luna vi aiuterà ad affrontare al meglio la vostra carriera, in particolare si affiancherà a quegli amici del Toro liberi professionisti. Il contatto con il pubblico garantisce successo, quindi mettete in gioco i vostri affari e non dimenticate di risolvere le questioni in famiglia: con i parenti non si scherza.

Oroscopo Branko 5 agosto 2019 | Gemelli

La Luna in Bilancia porta amore e fortuna nel vostro segno. La famiglia rallenterà i vostri progetti, ma grazie al supporto di Venere, Marte e Saturno potrete ritornare nella tabella di marcia. Prenderete qualche abbaglio in amore, forse perché troppo bisognosi d’affetto. L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX Cancro Cari Cancro, la Luna oggi gioca in attacco e non a vostro favore. Forse la paura di essere soli vi condiziona l’operato della giornata, quando la Luna si scontra con il vostro segno e Saturno non promette niente di buono, ma un consiglio giusto ve lo dà: liberatevi di qualche vecchia abitudine, ormai non fa più al caso vostro. COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO Leone Un vero Leone, secondo Branko, deve sempre puntare in alto e mirare alle posizioni più prestigiose, anche chi nella vita si è già dato da fare e ha raggiunto la fama. L’occasione giusta è a portata di mano, mirate in alto, soprattutto voi giovani che dovete ancora farvi le ossa nel mestiere. L’amore è gratificato da venere e Giove per la donna Leone, che ottiene quello che vuole. LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI Oroscopo Branko 5 agosto 2019 | Vergine Per voi la Bilancia rappresenta il patrimonio finanziario, siete in una fase di risveglio creativo e dovete sfruttarlo a vostro vantaggio. Chi è in attesa di buone notizie dovrà portare ancora un po’ di pazienza secondo Branko, ma Mercurio assicura che è questione di poco, dovete aspettare fino al 23, quando il Sole arriverà nel vostro segno. L’OROSCOPO DEL 2019 Bilancia Cari Bilancia, il vostro ego è alle stelle, siete in una fase di scoperta interiore e vi piace quello che vedete riflesso allo specchio. Grazie al vostro edonismo siete riusciti a superare diversi ostacoli portati sulla vostra strada da Saturno, che vuole mettervi costantemente alla prova con qualche dispetto qua e là, sia nella vita privata che professionale. Scorpione Secondo un proverbio persiano, bisogna curare le cose piccole e quelle grandi verranno da sé. Branko ritiene che il vostro cielo astrale sia intriso d’atmosfera orientale, c’è del mistero attorno a voi, la magia è palpabile nell’aria, avete imparato ad essere pazienti, una virtù per pochi. Avete scelto di approcciarvi a una nuova visione del mondo, sviluppando l’intuito e il senso critico. Oroscopo Branko 5 agosto 2019 | Sagittario Venere rappresenta la vita sentimentale, l’amore, le unioni, ma anche la moda, la bellezza e la vita mondana. L’influenza positiva di Venere è rafforzata dall’incontro con Luna in Bilancia, che avrà forte impatto tra oggi e domani. Nel weekend inoltre la Luna crescente sarà nel vostro segno congiunta a Giove donandovi esperienze nuovissime. Capricorno La Luna in Bilancia non vi aiuterà quest’oggi cari Capricorno, soprattutto perché rema contro Saturno e Plutone. Cogliete l’invito a rilassarvi ed evitate le questioni impegnative, moderate anche gli scontri verbali, non è il momento di dilungarsi. Con Mercurio in opposizione il vostro silenzio sarà d’oro. Acquario Cari Acquario, cogliete l’occasione per concedervi qualche vacanza d’Oriente. Secondo Branko, un po’ come Scorpione e Toro, l’aria che vi circonda profuma di incenso, spezie, tappeti colorati, un’atmosfera positiva che vi spinge a concludere qualche succoso affare. L’amore per voi può essere anche una breve passione, siete a vostro agio in ogni circostanza. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci Finalmente la Luna non vi rema più contro: entrata in Bilancia, vi aiuta a ritrovare serenità ed equilibrio in un momento in cui essere in forma per voi è indispensabile. Dovete concludere una trattativa da cui potrebbe dipendere tutto il vostro futuro, lavoro e affari. Siete già in ferie quindi il discorso vi tocca ma relativamente, ma in famiglia un po’ di sano equilibrio non guasta.