Offerte TIM agosto 2019: le migliori tariffe mobile del mese con giga, minuti e SMS

Anche per il mese di agosto 2019 la TIM ha previsto diverse offerte mobile per i suoi clienti vecchi e nuovi. Se siete clienti affezionati o siete interessati a passare a questo gestore telefonico – il primo in Italia di telefonia – ecco allora alcune interessanti promozioni per voi.

Come sempre, infatti, l’operatore nazionale offre alcune delle tariffe più solide del mercato italiano, visto che gode di una copertura pressoché completa in tutte le regioni del nostro paese. Negli ultimi tempi, però, TIM ha dovuto guardarsi le spalle dagli assalti di altri operatori, soprattutto Iliad, contro cui infatti ha organizzato una serie di offerte cosiddette “Operator attack”.

Il futuro nelle nostre mani: TIM presenta il 5G tra gaming, sicurezza, sanità e realtà virtuale

Ma andiamo con ordine. Quali sono le migliori offerte Tim mobile per agosto 2019, con minuti illimitati, SMS e giga per navigare su internet? Eccole nel dettaglio.

Offerte TIM agosto 2019: Tim Advance

Partiamo dalle offerte legate all’utilizzo del nuovo 5G di TIM: l’operatore ha infatti introdotto una serie di offerte chiamate Advance, che permettono di sfruttare la nuova tecnologia e di abbinare anche l’acquisto di uno smartphone a prezzo scontato.

La prima di queste offerte è Tim Advance 4.5G. In questo caso non si tratta di un vero e proprio 5G, ma di un 4.5G che consente di navigare fino a 700 Mbps. L’offerta prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 giga di navigazione in 4.5G. Costo mensile: 19,99 euro.

La seconda è invece Tim Advance 5G. In questo caso sono previste chiamate illimitate, SMS illimitati, 50 giga di navigazione in 5G e, inclusi, anche i servizi LoSai e ChiamaOra. Costo mensile: 29,99 euro. La promozione è attivabile solo con addebito su carta di credito o conto corrente.

La terza è Tim Advance 5G Top. Sono previste chiamate illimitati, SMS illimitati, 100 giga di navigazione in 5G, i servizi LoSai e ChiamaOra, 250 minuti di chiamate verso l’estero, 3 giga di roaming extra UE, TIMGames gratis fino al 31 dicembre 2019 e uno smartphone a partire da 0 euro al mese. Costo mensile: 49,99 euro. La promozione è attivabile solo con addebito su carta di credito o conto corrente.

Offerte TIM agosto 2019: TIM Young

Come dice la parola stessa, le offerte TIM Young sono invece dedicate a un pubblico prettamente giovanile. Infatti, solo chi ha meno di 30 anni può abbonarsi a queste tariffe.

La prima offerta di questo genere è TIM Young Senza Limiti Top Edition, che prevede minuti e SMS illimitati, 30 giga in LTE, chat, social e musica in streaming senza consumare giga. Costo mensile: 14,99 euro, ma per mantenere queste condizioni è necessario attivare l’offerta solo con addebito su carta di credito, conto corrente o TIM Pay.

Oppure si può optare per TIM Junior Senza Limiti, dedicata ai clienti più piccoli con possibilità per i genitori di attivare il parental control. Questa offerta prevede 100 minuti e 100 SMS verso tutti, 1 giga di internet sicuro (con TIM Protect), TIM I love games compreso e chat che non consumano giga. Costo mensile: 7 euro.

Offerte TIM agosto 2019: TIM 60+ Senza Limiti

Questa è invece un’offerta per i più grandi. TIM 60+ Senza Limiti è attivabile infatti solo dai clienti con almeno 60 anni e prevede minuti illimitati, 4 GB di navigazione in LTE, chat senza limiti e assistenza telefonica 119 privilegiata con operatore h24.

Costo mensile: 13 euro, che diventano 12 se ci si abbona con carta di credito, conto corrente o TIM Pay e addirittura 9,90 per chi rinnova con addebito in bolletta.

Offerte TIM agosto 2019: Ricaricabili

Passiamo ora alle offerte ricaricabili di TIM, quelle cioè che necessitano del credito residuo sufficiente alla fine di ogni mese per ricaricarsi e che non prevedono dunque alcun vincolo di abbonamento. All’interno di questa famiglia sono incluse anche le cosiddette offerte “Operator attack”, ovvero destinate a clienti che provengono da specifici altri operatori concorrenti.

La prima offerta di agosto 2019 è Tim Mercury: minuti illimitati, 50 giga su rete 4G (fino a 150 Mbps). Costo mensile: 7 euro. Offerta disponibile solo per clienti Iliad e MVNO (escluso Kena Mobile).

La seconda è TIM Infinity Unlimited D: minuti e SMS illimitati, GB illimitati in 4G (limite reale 500 giga), 12 giga in roaming europeo. Costo mensile: 29 euro (attivabile solo con addebito su carta di credito, conto bancario o carta conto prepagata). Disponibile solo per alcuni, selezionati, clienti TIM.

Tra le offerte TIM di agosto 2019 c’è poi TIM 15 Infinity Plus: minuti illimitati, 30 giga in 4G a 150 Mbps (diventano 60 giga attivando TIM Ricarica Automatica). Costo mensile: 15 euro. Disponibile solo per alcuni, selezionati, clienti TIM.

Abbiamo anche TIM Titanium: minuti e SMS illimitati, 50 giga di navigazione in 4.5G. Costo mensile: 9,99 euro. Disponibile solo per chi esegue portabilità da Iliad, Ho. Mobile, 3 Italia e Wind.

TIM Iron X invece prevede minuti e SMS illimitati, 50 giga di traffico dati in 4.5 G, Costo mensile: 6,99 euro (tranne nel primo mese, che prevede un addebito di 9,99 euro). Disponibile per chi esegue portabilità da PosteMobile e altri MVNO (eccetto Kena Mobile).

TIM Jet, infine, tra le offerte TIM di agosto 2019 è quella che prevede minuti e SMS illimitati, 50 giga di traffico dati in 4.5 G, Costo mensile: 11,99 euro (tranne nel primo mese, che prevede un addebito di 9,99 euro). Disponibile per chi esegue portabilità da Vodafone.

