Nadia Toffa scomparsa dai social, fan preoccupati cercano notizie su Google

Da più di un mese ormai la conduttrice Nadia Toffa non condivide più alcun post sui social network, e i fan sono preoccupati.

L’ultimo post del volto del programma Le Iene risale infatti al primo luglio, quando su Instagram ha postato una foto di sé insieme al suo inseparabile cagnolino, spesso protagonista delle sue apparizioni social durante il tumore con cui combatte da più di due anni: “Io e Totò unite contro l’afa. E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti”, scriveva Toffa sul social.

“Non mollare Nadia”, commentavano i follower. Ma da allora tutto tace.

C’è chi si preoccupa, e teme che Nadia Toffa sia nuovamente alle prese con la malattia che l’ha travolta nel 2017, il cancro, che l’ha costretta ad abbandonare il programma Le Iene a lungo, e ad assentarsi spesso anche dopo l’operazione e la fine del primo ciclo di chemioterapia.

Il suo nome è tra i primi delle ricerche Google in Italia, perché la conduttrice di Italia 1 era solita condividere spesso i momenti della malattia sui social network.

In un’intervista al Corriere della Sera pubblicata a febbraio, Toffa aveva dichiarato “mai dire che la malattia è sconfitta. Io adesso ho riavuto i miei capelli e sono tornata a vivere un po’ di normalità, ma presto avrò un nuovo controllo e poi un altro ancora. Puoi solo sperare di guarire. Certo, puoi ripeterti, per farti forza, che “è lui che deve avere paura di me”, ma la verità è che per anni e anni sarai sempre con l’ansia di ricascarci di nuovo”.

La conduttrice de Le Iene da quasi due anni sta lottando contro un tumore, scoperto dopo un malore improvviso nel dicembre 2017, una battaglia che terapia dopo terapia ha deciso di rendere pubblica. Fin da quando ne è stata colpita, la bresciana 39enne non ha mai smesso di diffondere messaggi positivi sulle sue pagine social.

Per questo motivo l’assenza preoccupa e fa pensare che le sue condizioni siano peggiorate. Speriamo di no.

