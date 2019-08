Mother’s Day, il film: trama, cast e streaming della pellicola con Julia Roberts

Quanti film abbiamo visto di Julia Roberts? Commedie, dramma, persino film d’azione: una delle attrici più amate di Hollywood nel 2016 si è impegnata nella pellicola diretta da Garry Marshall intitolata Mother’s Day.

In verità, la commedia non vede protagonista soltanto la Roberts ma altre tre donne e un uomo le cui vite s’intrecciano nella settimana che precede la festa della mamma.

Vediamo insieme di cosa parla Mother’s Day, qual è il cast e dove vedere il film in streaming.

Mother’s Day film | Trama

Quattro donne e un uomo vedono la propria vita intrecciarsi una settimana prima dell’arrivo della Festa della Mamma (in lingua inglese conosciuta come Mother’s Day). Sandy è una madre divorziata con due figli maschi, mentre Jesse e sua sorella Gabi condividono un segreto e devono proteggerlo dai loro genitori bigotti. Jesse è sposata con un indiano e ha avuto un figlio mulatto, mentre la seconda è innamorata di una donna da molti anni ormai e hanno avuto un figlio.

Miranda invece è una famosa scrittrice che ritrova improvvisamente sua figlia, quella stessa bambina data in adozione tanti anni prima per potersi concentrare soltanto sulla propria carriera.

Infine, l’unico personaggio principale maschile è Bradley, padre vedono di due figlie.

Mother’s Day film | Cast

Il cast di Mother’s Day è ricchissimo di volti noti in quel di Hollywood. Tra le protagoniste vediamo attrici ben conosciute per le commedie romantiche come Jennifer Aniston (celebre volto di Friends), Julia Roberts (Pretty Woman) e Kate Hudson (Come farsi lasciare in dieci giorni).

Al loro fianco, come unico esponente maschile, troviamo Jason Sudeikis (Il cacciatore di ex) che interpreta Bradley.

Nel cast di Mother’s Day vediamo anche Britt Robertson, Hector Elizondo, Timothy Olyphant, Sarah Chalke, Christine Lakin, Jack Whitehall e Margo Martindale.

Mother’s Day film | Streaming

Ma dove vedere Mother’s Day? In tv o in streaming? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 1 lunedì 5 luglio 2019. Dalle ore 21:25, basterà collegarsi al primo canale della Rai che trovate al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire Mother’s Day in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay: tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma.