Mother’s Day cast, tutti gli attori e personaggi della commedia

La mamma è sempre la mamma. Garry Marshall ha diretto Mother’s Day, una commedia del 2016 con protagoniste alcune attrici celebri di Hollywood. La pellicola è stata distribuita da 01 distribution e la sceneggiatura è stata elaborata da Tom Hines, Lily Hollander e Anya Kochoff.

Di cosa parla Mother’s Day? La vicenda vede intrecciarsi le vite di quattro donne e un uomo alle prese con il rapporto con la figura materna. Sally è una donna divorziata che cerca di crescere due figli adolescenti, così come Bradley è un uomo vedovo che vive lo stesso dilemma di Sally, con la differenza che le sue figlie sono femmine e indisciplinate.

Tutto quello che c’è da sapere sulla trama di Mother’s Day

Gabi e Jesse sono due sorelle che custodiscono un segreto. La prima è omosessuale, convive con una donna da anni e insieme hanno avuto un figlio. La seconda è sposata con un indiano e hanno messo su famiglia. Nessuna delle due sorelle ha detto la verità ai genitori, di mentalità poco aperta.

Infine, Miranda è una donna in carriera, fa la scrittrice di professione e tempo addietro ha rinunciato alla sua bambina per potersi focalizzare sulla carriera. Ma quella stessa bambina dopo tanti anni arriva alla sua porta in cerca di risposte.

Ma qual è il cast di Mother’s Day? Vediamolo insieme.

Mother’s Day cast | Attori e personaggi del film

Partiamo con i pezzi forti del film. Mother’s Day può contare su attrici ben note nel panorama hollywoodiano a partire da Julia Roberts, la quale aveva collaborato già in passato con il regista di Mother’s Day in Pretty Woman, il film che l’ha poi consacrata al grande schermo. Sono tantissimi i film in cui ha recitato l’attrice Premio Oscar e il più recente è Wonder.

Al suo fianco vediamo Jennifer Aniston, che in Mother’s Day interpreta la madre single Sally. La Aniston è famosa per aver recitato nella serie televisiva Friends, ma anche per altre commedie romantiche come Mia moglie per finta, oppure il suo ultimo film da protagonista Murder Mystery per Netflix.

Un’altra delle protagoniste è Kate Hudson, che interpreta Jesse. La Hudson ha recitato in tantissime commedie romantiche come Tutti pazzi per l’oro e L’amore non ha regole.

Gabi, la sorella di Jesse, è interpretata da Sarah Chalke, conosciuta per aver recitato nelle serie tv Scrubs e How I Met Your Mother.

L’unico protagonista maschile di Mother’s Day è Jason Sudeikis che interpreta Bradley Barton; Sudeikis è conosciuto per aver reciatto in film come La rivincita delle sfigate, Mastermind – I geni della truffa e Come ti spaccio la famiglia (dove ha recitato con la Aniston).

E ancora, come personaggi secondari in Mother’s Day, abbiamo Britt Robertson che interpreta Kristin, Hector Elizondo che interpreta Roman Navarro/Lance Wallace, Timothy Olyphant che interpreta Henry, Christine Lakin, Jack Whitehall che interpreta Zack e Margo Martindale che interpreta Flo.

Tutto quello che c’è da sapere su Mother’s Day

Mother’s Day vi aspetta lunedì 5 luglio 2019 in prima serata su Rai 1.