Roma, linea A della metro chiusa per lavori. Ecco i tratti interessati e le fermate dei bus sostitutivi

I lavori di manutenzione sulla metro di Roma entrano nel vivo: da domenica 4 agosto 2019, infatti, parte della linea A è chiusa al transito. Sono iniziate infatti le tre settimane clou del cantiere, che porterà alla sostituzione dei binari nelle varie stazioni della metropolitana più recente della Capitale.

Così, i (pochi) cittadini romani rimasti in città dovranno ricorrere, per recarsi al lavoro o semplicemente per spostarsi nella città nel mese di agosto, al trasporto pubblico o a mezzi propri. Non mancheranno quindi disagi e lamentele, anche da parte dei tanti turisti che, nonostante il gran caldo, affollano Roma anche d’estate.

Per ovviare parzialmente al problema, Atac ha istituito un servizio di bus sostitutivi con fermate nei pressi di tutte le stazioni della metro A di Roma chiuse al traffico, in entrambe le direzioni.

Il calendario completo dei lavori estivi di manutenzione sulla linea A della metro di Roma

Ad essere interessata è la linea A della metro di Roma, nell’intera tratta tra i due capolinea Anagnina e Battistini. I lavori, tuttavia, non hanno portato alla chiusura totale della metropolitana: il calendario prevede infatti una serie di step.

Metro Roma chiusa ad agosto 2019, il calendario dei lavori

Gli interventi più importanti sulla linea A sono stati destinati proprio a questo mese, durante il quale il numero di pendolari è palesemente minore rispetto al resto dell’anno.

Così, da domenica 4 a martedì 13 agosto, è interrotto il tratto da Anagnina a Termini. Nell’altra metà della linea (da Termini a Battistini) la circolazione è invece regolare.

Da mercoledì 14 a lunedì 19 agosto, quindi nella settimana di Ferragosto, i lavori sono invece concentrati sul tratto tra San Giovanni e Ottaviano. Servizio attivo, invece, in tutte le altre fermate in entrambe le direzioni.

Da martedì 20 a domenica 25 agosto, invece, è interrotto il traffico tra Termini e Anagnina. Nella direzione opposta, quindi verso Anagnina, il servizio resta garantito.

Da lunedì 26 agosto la linea riprende a funzionare regolarmente.

Metro Roma chiusa ad agosto 2019, ecco le fermate dei bus sostitutivi

Come già anticipato, da domenica 4 agosto 2019 è entrato in funzione il servizio di bus sostitutivi della metro A di Roma. I mezzi di Atac, infatti, cercano di coprire con il trasporto su ruota la stessa tratta della metro chiusa al traffico per i lavori di manutenzione.

Gran parte dei pendolari, ovviamente, è quindi alla ricerca della posizione delle fermate dei bus sostitutivi.

Sul suo sito, l’Atac ha indicato, per ognuna delle fermate e in entrambe le direzioni, l’indirizzo preciso dove posizionarsi per prendere i bus sostitutivi. Potete trovarlo a questo link.

Metro Roma chiusa ad agosto 2019, ZTL Tridente A1 non attiva

Il Campidoglio ha comunicato che, in concomitanza dei lavori sulla metro A di Roma (quindi dal 4 al 25 agosto), la ZTL Tridente A1 non è attiva. L’area, chiusa al traffico da maggio 2019, rimane quindi aperta per agevolare la circolazione.

Chiusa invece dal 1 agosto al 2 settembre la galleria Giovanni XXIII in direzione Foro Italico, per lavori di pulizia delle pareti, rifacimento del manto stradale e installazione di luci a Led.

