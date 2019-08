Killer evade da un ospedale psichiatrico. La polizia del Regno Unito sta dando la caccia a un pericoloso assassino evaso a Bassingbourn, nel Cambridgeshire. Gli agenti hanno avvertito le persone di non avvicinarsi a lui. Peter Atkins, questo il nome dell’uomo, ha 66 anni ed è schizofrenico paranoico. È fuggito da due giorni dall’ospedale Kneesworth House.

Atkins stava scontando parte della sua pena (era stato condannato all’ergastolo) in un ospedale psichiatrico, ai sensi della legge sulla salute mentale, dopo aver ucciso il marito di sua figlia incinta, Stephen Provoost, 32 anni.

Atkins era entrato nella camera da letto dei due coniugi e aveva pugnalato il genero più di 20 volte con un coltello. Ad Atkins era stato permesso di lasciare l’ospedale psichiatrico durante le ore libere che gli erano state assegnate.

Ma dopo aver visitato un negozio Tesco a Royston, nell’Hertfordshire, l’uomo non è più tornato in ospedale. La polizia ha quindi diffuso un appello, sollecitando le persone a non avvicinarsi all’assassino.

Il personale dell’ospedale ha avvertito che il 66enne potrebbe diventare aggressivo, poiché non sta prendendo in maniera regolare i farmaci.

La polizia ha esortato chiunque vedesse Atkins a chiamare immediatamente i numeri di emergenza. Il 66enne viene descritto come un uomo bianco di corporatura robusta, con capelli corti e grigi.

L’ultima volta che è stato visto indossava scarpe da ginnastica nere, jeans blu e una maglietta bianca o nera. La polizia del Cambridgeshire ha lanciato oggi un nuovo appello, dicendo che “non è più in grado di localizzarlo”.

Si ritiene che potrebbe aver viaggiato in treno da Royston. I poliziotti hanno dichiarato che “potrebbe essere in qualsiasi parte del paese, ma ha collegamenti con il Galles del Sud”.

“Sappiamo che è stato visto prelevare contanti al Royston Tesco alle 14.20 e poi ha viaggiato in autobus per il centro di Royston, aggirandosi nel supermercato Morrisons in Baldock Street”, hanno detto gli agenti.

“Atkins è in cura per la schizofrenia paranoica e può diventare aggressivo o irritabile. È molto importante che chiunque lo veda ci contatti con urgenza”.