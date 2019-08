Identità film: trama, cast e streaming

Identità è un thriller del 2003 diretto da James Mangold. Il film trae ispirazione dal romanzo Dieci piccoli indiani della celebre scrittrice di gialli Agatha Christie.

In Identità (intitolato Identity in lingua originale) compaiono John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet, John Hawkes e Alfred Molina.

Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? E il cast? Vediamolo insieme.

Identità film | Trama

In una notte in preda al temporale, in un motel lungo una sinistra strada, interrotta alle due estremità, s’incontrano dieci estranei. I mal capitati vogliono ripararsi dalla pioggia battente: c’è un uomo con la moglie morente e il loro bambino, un ex poliziotto diventato ormai autista di limousine, un’attrice, una squillo, un poliziotto che trasporta in custodia uno psicopatico ammanettato, una coppia di giovani e il gestore del motel.

Un misterioso killer si aggira tra le stanze e inizia a uccidere i suoi ospitanti. Ogni vittima calza una chiave, un indizio lasciato dall’assassino. Chi è il responsabile di questi omicidi?

Intanto, lo psicopatico ammanettato Malcom Rivers sarà condannato a morte entro poche ore, ma il suo avvocato è convinto che l’uomo potrebbe ottenere l’insanità mentale, il che potrebbe salvarlo dalla pena capitale, così il carcerato viene portato d’urgenza davanti al giudice incaricato dell’esecuzione.

Identità film | Cast

Chi abbiamo nel cast di Identità? John Cusack interpreta Ed, mentre Ray Liotta interpreta Rhodes. Ancora abbiamo Amanda Peet che interpreta Paris, John Hawkes che interpreta Larry e Alfred Molina che interpreta Dr. Malick.

Ancora nel cast di Identità vediamo Clea DuVall interpretare Ginny, John C. McGinley nelle vesti di George York, Pruitt Taylor Vince che interpreta Malcolm Rivers e Rebecca De Mornay che interpreta Caroline Suzanne.

Infine abbiamo William Lee Scott che interpreta Lou e Jake Busey che interpreta Robert Maine.

Identità film | Streaming

Identità è un film del 2003, ma Rai 3 vuole riproporlo in prima serata sul suo canale lunedì 5 luglio 2019. Chi è interessato a seguire il film in diretta tv può sintonizzarsi alle 21:20 al terzo canale della Rai, anche al tasto 503 per la versione HD. Chi invece vuole seguire Identità in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay.