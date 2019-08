Gossip news: le ultime notizie di oggi 5 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, giovedì 1 agosto 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Katy Perry “salvata” da Bradley Cooper (mentre Oprah Winfrey se la ride)

La popstar è stata beccata mentre cercava di salire su un gommone (in compagnia di un nutrito gruppo di star) in Sicilia. Katy Perry è stata immortalata nel momento in cui con non poca difficoltà saliva sulla piccola imbarcazione. A venire in suo aiuto è stato Bradley Cooper.

Nelle immagini diffuse dai tabloid britannici si vede la popstar intenta a entrare un po’ imbranata sulla barca, mentre il bel Bradley cerca di spingerla dentro. La scena ha divertito molti, soprattutto la superstar statunitense Oprah Winfrey è stata vista ridacchiare di fronte all’evidente difficoltà di Katy Perry di salire a bordo del gommone.

In tutto ciò, dov’era Orlando Bloom (fidanzato di Katy Perry)? L’attore non si è minimamente curato della povera Katy, preferendo concedersi una bella nuotata nel mare azzurro di Sicilia.

Perry e Bloom si sono goduti una lunga vacanza in Italia, con un lungo viaggio lungo la Costiera Amalfitana, sullo yacht dell’amico miliardario David Geffen. Il viaggio della coppia è terminato lunedì scorso, quando i due hanno preso parte al celebre (e chiacchieratissimo) Google Camp.

Dopo il Google Camp, Perry e Bloom hanno scelto di trascorrere un periodo di vacanza a Eos insieme a Oprah e Gayle King, e in compagnia del nuovo migliore amico di Cooper (e già molto amico di Meghan Markle) Edward Enninful.

Meghan non invita Kate al suo party di compleanno e la duchessa di Cambridge si vendica

La duchessa di Sussex organizza una festa super esclusiva nella sua residenza e non chiama i cognati William e Kate. La cosa non è passata inosservata ai tabloid britannici che hanno sottolineato come continui ad esserci maretta tra le due cognate.

A confermarlo il fatto che la moglie di William si sia “vendicata” attraverso Instagram. La duchessa di Cambridge, infatti, si sarebbe limitata a scrivere un messaggio freddo e sterile per il compleanno della cognata con un post: “Auguriamo un felice compleanno alla duchessa di Sussex oggi”, si legge su Instagram. Insomma, sembrano confermarsi i rumors su una possibile rottura interna alla famiglia reale. Qui l’articolo completo.

