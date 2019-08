Una foto de Le Donatella con il seno di fuori infiamma il web: “Datevi al porno”

Una foto con il seno di fuori de Le Donatella manda in tilt il web, che si divide tra chi apprezza e chi giudica “svergognate” le due sorelle.

Nello scatto, pubblicato sul profilo Instragram delle due showgirl e cantanti, si vedono le gemelle Giulia Provvedi e Silvia Provvedi indossare una maglia trasparente, che lascia poco all’immaginazione, con delle stelline che coprono i capezzoli.

“Unica parola d’ordine per quest’estate 2019: passare inosservate”: questa la didascalia che accompagna l’audace fotografia.

E le gemelle non sono passate per nulla inosservate, tant’è che il web, in breve tempo, si è letteralmente scatenato con commenti di tutti i tipi.

Molti, infatti, hanno apprezzato la fotografia delle sorelle, complimentandosi con le due per le loro forme e la loro bellezza.

Altri, invece, non hanno per nulla gradito. “Vergognatevi” ha scritto qualcuno, “A questo punto datevi al porno” ha affermato qualcun altro. Molti, invece, hanno esagerato nei commenti, riversando sulle due gemelle una serie di volgarità e insulti a dir poco irripetibili.

Non è la prima volta, comunque, che le Provvedi mostrano le loro grazie sui social. Una scelta che, aldilà delle critiche, sembra premiare le due, che su Instagram vantano 1 milione di follower.