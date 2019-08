Femmine contro maschi, la trama: di cosa parla il film di Canale 5

Stasera 5 agosto 2019 va in onda su Canale 5 il film Femmine contro maschi, divertente commedia del 2011 diretta da Fausto Brizzi. Nel cast attori molto celebri come Luciana Littizetto, Claudio Bisio, Nancy Brilli e Ficarra e Picone. La trama strapperà più di qualche risata ai telespettatori: si tratta infatti di tre storie che, a furia di equivoci e malintesi, avranno sviluppi molto spassosi. Ecco allora di cosa parla il film Femmine contro Maschi, stasera su Canale 5 dalle 21.25.

La pellicola è il sequel del precedente Maschi contro femmine, diretto sempre da Fausto Brizzi. Questo Femmine contro maschi, infatti, approfondisce le vicissitudini si alcuni personaggi che nel film dell’anno prima erano rimasti sullo sfondo.

Una commedia brillante che permette anche di avere qualche spunto di riflessione sull’amore e sulla vita di tutti i giorni. Protagoniste sono in particolare le donne, alla ricerca dell’uomo dell’ideale. Ecco allora la trama del film.

Tre sono le storie al centro di Femmine contro maschi, il film stasera 5 agosto 2019 su Canale 5. Nel primo episodio assistiamo alle vicissitudini di Anna (Luciana Littizzetto), un’androloga, e il benzinaio Piero (Emilio Solfrizzi). I due sono sposati da vent’anni e hanno un figlio, ma sono diversissimi di carattere.

Lei colta e amante delle buone maniere, lui rozzo e traditore. A dare una svolta al loro matrimonio è un incidente, durante il quale l’uomo perde la memoria, ricordando solo i fatti precedenti all’incontro con sua moglie.

Il personaggio di Femmine contro maschi interpretato da Luciana Littizetto ne approfitterà per cambiare a suo piacimento il carattere di Piero, provando a trasformarlo nell’uomo perfetto. Nella seconda storia, Ficarra e Picone, rispettivamente Rocco e Michele, suonano in una cover band dei Beatles e stanno per partecipare a un concorso musicale.

La compagna di Rocco non appoggia la passione di lui e, dopo un litigio, decide di buttarlo fuori casa. Il bidello deve quindi rivolgersi a Michele per trovare un alloggio. La compagna di quest’ultimo, interpretata da Serena Autieri, è però convinta che Michele abbia abbandonato la musica, e non veda Rocco da anni.

Nell’ultimo episodio del film Femmine contro maschi, i protagonisti sono Claudio Bisio e Nancy Brilli. I due sono divorziati da anni, ma una volta al mese fingono di essere una coppia perfetta quando vanno a trovare la madre di lui, interpretata da Wilma De Angelis, del tutto all’oscuro della separazione.

Quando però il cardiologo rivela all’ottantenne che sta per morire, lei chiede di poterli passare a casa del figlio e della nuora. Insomma Femmine contro maschi è una divertente commedia, dalla trama avvincente, diretta da Fausto Brizzi, adatta a tutta la famiglia in questa calda estate.

