Femmine contro maschi: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Canale 5

Questa sera, lunedì 5 agosto 2019, va in onda su Canale 5 in prima serata il film Femmine contro maschi, divertente commedia diretta da Fausto Brizzi. La pellicola vanta un cast di attori eccezionale, da Claudio Bisio e Nancy Brilli a Ficarra e Picone. Ecco allora tutte le anticipazioni, la trama, il trailer e come vedere in streaming il film Femmine contro maschi, stasera su Canale 5 dalle 21.25.

Si tratta di una commedia italiana già divenuta cult, uscita nel 2011 con la regia di Fausto Brizzi. Il film è un sequel del precedente Maschi contro femmine dell’anno precedente. Ecco la trama completa del film stasera in tv su Canale 5.

Femmine contro maschi, la trama del film

La pellicola si suddivide in tre divertenti storie: protagoniste sono altrettante donne, alla disperata ricerca dell’uomo ideale. Nella prima storia l’androloga Anna (Luciana Littizzetto) e il benzinaio Piero (Emilio Solfrizzi) vivono stancamente il loro matrimonio ormai ventennale.

I due coniugi sono molto diversi: lei colta e amante delle arti, lui rozzo, poco affettuoso e traditore. Un giorno un incidente fa perdere a Piero la memoria, che non ricorda nulla dagli anni del liceo in poi. Anna ne approfitta per “resettarlo” e modellare il marito a suo piacimento, provando a trasformarlo nell’uomo perfetto.

Nella seconda storia il bidello Rocco e l’impiegato Michele, interpretati da Ficarra e Picone, suonano in una cover band dei Beatles e stanno per partecipare a un concorso musicale. La compagna di Rocco non apprezza la sua passione per la musica e, dopo un litigio, decide di buttarlo fuori casa. Il bidello deve quindi rivolgersi a Michele per trovare un alloggio.

La compagna di Michele, interpretata da Serena Autieri, è però rimasta fino al momento all’oscuro della passione del marito, e anzi pensa che abbia abbandonato la musica e che non frequenti l’amico da anni.

Nella terza storia del film Femmine contro maschi, stasera 5 agosto su Canale 5, Claudio Bisio, che interpreta un chirurgo plastico, e Nancy Brilli, un’impiegata, sono divorziati da anni. I due però fingono di essere una coppia felice quando sono costretti ad andare a trovare la mamma di lui (Wilma De Angelis).

La trama completa di Femmine contro maschi

La donna infatti è malata di cuore: quando il cardiologo le comunica che le restano pochi giorni di vita, lei chiede di poterli passare a casa del figlio e della nuora. Insomma una divertente commedia piena di equivoci e tante risate.

Femmine contro maschi, il cast completo

Un cast super con tanti attori tra i più amati dal pubblico per il film Femmine contro maschi, stasera 5 agosto 2019 su Canale 5. Troviamo tra i protagonisti Claudio Bisio, Nancy Brilli, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Francesca Inaudi, Luciana Littizzetto Emilio Solfrizzi e Serena Autieri.

Il cast di Femmine contro maschi

Una divertente commedia, diretta da Fausto Brizzi, adatta a tutta la famiglia in questa calda estate.

Femmine contro maschi, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere quindi in tv il film Femmine contro maschi? La pellicola va in onda, come detto, stasera lunedì 5 agosto 2019 su Canale 5 dalle 21.25.

Per seguirlo basta collegarsi al tasto 5 del digitale terrestre, anche in HD al canale 105. In alternativa, il film si può vedere anche su Sky, al tasto 105 del vostro telecomando.

Non sarete in casa nel momento della messa in onda ma non volete perdere per nessun motivo al mondo il film di Canale 5? Niente paura, potete sempre seguirlo in live streaming.

Come? Basta accedere alla piattaforma Mediaset Play: disponibile sia sul sito ufficiale, sia tramite l’omonima app per iOS e Android. Usarla è gratis: è sufficiente registrarsi con una mail o un social network.

