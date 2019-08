Diletta Leotta e la foto sexy in costume in Sicilia

Diletta Leotta è in vacanza in Sicilia e come sempre fa sognare i follower con le sue mise sexy, e posta una foto mozzafiato. Questa volta il costume da bagno che indossa è decisamente succinto, così tanto che il seno al suo interno sembra incontenibile.

I follower della conduttrice di Dazn impazziscono per la visione: c’è chi la accusa di avere il seno rifatto, altri invece si complimentano con lei per il fisico.

Qualcuno scrive “vorrei essere la tua ombra”.

“Siciliana 100 per cento”, scrive Diletta Leotta a commento della foto.

Diletta Leotta è single, ormai la notizia è nota a tutti e alla sexy giornalista sportiva è stato attribuito un flirt con il pugile Daniele Scardina.

Ma stando a quanto ha dichiarato da lui alla Gazzetta dello Sport, si tratterebbe solo “di un’amica speciale”. Non è stata ancora ufficializzata una relazione quindi.

Diletta Leotta, dopo aver trascorso parte delle sue vacanze a Ibiza, è partita prima alla volta della Costiera Amalfitana con i colleghi di Radio 105, e adesso si trova in Sicilia.

Durante il giro in costiera le era stato attribuito un altro flirt, quello con il musicista Matteo Lotti, che con Diletta ha un rapporto di amicizia molto stretto.

Alcune foto rubate a bordo dello yacht mostrano Diletta Leotta scatenatamentre il collega Lotti non perde occasione di stringerla a sé.

Dopo il pugile, Diletta Leotta è stata avvistata con un altro uomo: il balletto hot in barca