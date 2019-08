Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 5 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, lunedì 5 agosto 2019:

Concorsi Ferrovie dello Stato-Trenitalia: le posizioni aperte

Le Ferrovie dello Stato cercano nuovi lavoratori da inserire all’interno del personale. Sono tante le posizioni aperte per lavorare nell’azienda nazionale dei trasporti su rotaia: si cercano infatti diplomati e laureati da assumere con l’incarico di tecnico, contabile, geometra, architetto e ingegnere su tutto il territorio nazionale.

Sul sito ufficiale di FS, sezione “Lavora con noi” – Campagne di ricerca, si può accedere allo schema con i concorsi aperti per le varie posizioni. I contratti offerti sono di apprendistato professionalizzante e a tempo indeterminato per le figure qualificate di operatore manutenzione infrastruttura RFI S.p.A., specialista budget e reporting-legge 68/99, junior controller-legge 68/99 e specialista amministrativo contabile-legge 68/99. Le sedi di lavoro sono quelle di Ancona (Marche), Bari (Puglia), Bologna (Emilia Romagna), Firenze (Toscana), Milano (Lombardia), Napoli (Campania), Roma (Lazio), Torino (Piemonte), Trieste (Friuli Venezia Giulia), Venezia e Verona (Veneto).

I requisiti richiesti per candidarsi ai vari concorsi sono i seguenti:

diploma quinquennale nel campo tecnico ad indirizzi: elettronica ed elettrotecnica, informatica, telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia, costruzione ambiente e territorio o geometra, trasporti e logistica

laurea di II livello in materie economiche, architettura, ingegneria

fluente comprensione della lingua inglese B2

buone capacità informatiche

patente di guida B

età compresa tra i 18 e i 29 anni

La domanda deve essere presentata direttamente sul sito delle Ferrovie dello Stato. Le scadenze variano, ma la maggior parte ricadono entro i primi dieci giorni di settembre 2019.

